Konzert Adventskonzert mit Evangelischem Posaunenchor

Eislingen / Lilli Ell

Unter dem Motto „Joy to the World“, Freude für die Welt, lud der Evangelische Posaunenchor Eislingen unter der Leitung von Stefan Renfftlen zu einer Advents- und Weihnachtsmusik in die Christuskirche ein.

Das Programm reichte von besinnlichen Weihnachtsweisen über kunstvolle, polyphone Sätze von Mendelssohn, Bach und Händel bis zu modernen, heiteren, festzigen Melodien. Unterstützt wurden die Bläser versiert von Dominik Pscheidt am Schlagzeug, pointiert von Al‘ Stübler am Keyboard und mit strahlenden hohen Tönen von Remo Steiner an der Solotrompete. Pfarrer Dehlinger sprach nachdenkenswerte Texte zum Advent. Am Ende des ersten Teiles wurden drei Jungbläser feierlich von Stefan Renfftlen in den Posaunenchor aufgenommen.

„Joy to the World“, mit diesem Klassiker von Händel eröffnete der Posaunenchor, festlich von Orgeltönen unterlegt, das Programm. Satte Posaunenklänge durchdrangen die Kirche und stimmten die Zuhörerinnen und Zuhörer, die zahlreich erschienen waren, auf das bunte Programm zur Weihnacht ein. Es folgten einige traditionelle weihnachtliche Weisen, wie „Tochter Zion“, „Fröhlich soll mein Herze springen“ und ein feierlich bewegendes „Adeste Fideles“. Um Ausführende und Zuhörer in der Vorfreude auf Weihnachten zu einen, gab es einige Lieder zum Mitsingen. Zur Auflockerung des Konzerts trat ein Männerchor auf, der beherzt „Ehre sei Gott“ und den „Weihnachtshymnus“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy darbot.

Nach der Überreichung der Urkunden spielte ein Posaunenquintett, wie der Männerchor bestehend aus Posaunisten aus dem Gesamtensemble, „Denn uns ist heut ein Kind geboren“ aus Händels „Messias“. Beides stellte eine schöne Abwechslung und Belebung des Programms dar. Stefan Renfftlen führte die Mitwirkenden mit sicherer Hand, er wirkte auch selber im Männerchor und im Posaunenquintett mit.

Nach der Pause waren die heiteren, rhythmischen Melodien gefragt, die meisten kamen aus dem englischsprachigen Raum, Melodien, die auch sonst in der Adventszeit rauf und runter gespielt werden, mit dem Posaunenchor und seiner Begleitung aber ein ganz besonderes Flair erhielten, rhythmisch beherzt begleitet von Dominik Pscheidt am Schlagwerk und von Al Stübler am Keyboard. „Jingle Bells“, „Let it snow“ und „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ zeigten, dass ein Posaunenchor eben nicht nur Choräle begleiten kann. Nach der Verabschiedung gab es noch ein spritziges „We wish you a Merry Christmas“.

Herzlicher Beifall beendete ein gelungenes Adventskonzert. Das Publikum entließ die Musiker erst nach zwei Zugaben.