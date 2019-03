Verkehr Acht Wochen Sperrung am Pappelweg

Jürgen Schäfer

Der Bau des neuen Feuerwehrmagazins in Bad Boll bringt ein massives Problem mit sich: Weil das Endstück des Pappelwegs als Erschließungsstraße ausgebaut werden muss, wird diese Stichstraße samt dem dahinterliegenden Parkplatz für voraussichtlich acht Wochen im Sommer voll gesperrt. Für die Anwohner kein Problem, sagt Dorothee Kraus-Prause (Grüne): Sie bekommen eine Umleitung über Sträßchen und Feldwege. Damit kämen sie zurecht. Aber: Über den Pappelweg läuft auch die Anfahrt zum Schützenhaus, zum Spiel- und Grillplatz Badwäldle und zum Walderlebnispfad Sinneswandel. Und da sehe das schon ganz anders aus. Im Sommer kämen am Wochenende 200 bis 300 Leute zum Sinneswandel, das seien vor allem Auswärtige. „Auch bei Regen.“ Das werde ein großer Andrang für die schmale Umleitung, und wo parkten die Leute dann? Womöglich beim Schützenhaus. Dann nähmen sie der dortigen Gastronomie die Plätze weg. Auf jeden Fall rechtzeitig informieren und Hinweisschilder aufstellen, fordert Rainer Staib (CDU). Nicht dass es wieder so laufe wie bei der letzten Großbaustelle, als die Badstraße in wechselnden Abschnitten gesperrt war.

Bürgermeister Hans-Rudi Bührle stellt klar: Man müsse mit den vorhandenen Ressourcen auskommen. „Wir werden keinen neuen Parkplatz für eine begrenzte Zeit bauen.“ Eine Absage erteilte Verbandsbaumeister Wolfgang Scheiring der Überlegung, das Baufeld am Feuerwehrmagazin zu nutzen. Dort gibt es einen Schotterplatz, der durch diverse Zwischenlagerung von Baustellen-Material entstanden ist. Würde man dort das Parken zulassen, würde die Baustelle daneben gestört, warnt Scheiring.

Aber es gibt Lichtblicke. Nachgehen will Bürgermeister Bührle dem Hinweis, dass am Parkplatz der Evangelischen Akademie noch Luft sein könnte. Denn: Voraussichtlich bekomme man die Vollsperrung im August, dann gehe es auch an der Akademie mit Tagungen ruhiger zu. Weiterer Hinweis: Den Parkplatz am neuen Wala-Gelände gebe es ja auch. Bührle erinnert daran, dass die Wala sich großzügig gezeigt habe, Parkraum am Wochenende für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das würde dann genau passen. Nur ist dieser Parkplatz ein Stück weiter weg vom Badwäldle als der am Pappelweg. Aber Dr. Henning Schindewolf ermuntert die Leute, diesen Weg zu gehen. Nach dem Motto: „Kommt Kinder, das Ziel ist schon vor Augen, packt die Würstchen aus.“ Bührle nickt. Laufen solle ja gesund sein.

Den Bauablauf kennt man so genau noch nicht. Dem betreffenden Bauunternehmen wird gesagt, es müsse die Ertüchtigung des Pappelwegs und den Kanalbau hinüber zur Akademie Bad Boll zwischen Mai und September ausführen. Die Firma kann sich das dann einteilen. Vielleicht sind’s auch nur sechs Wochen Vollsperrung, hofft Bührle. Bedingung ist aber: Beim Kanonenfest der Schützengesellschaft am 23. Juni muss die Straße offen sein.

So einfach es aussieht: das Straßenstück des Pappelwegs hat es für die Bauplaner in sich. Da lägen schon einige Leitungen unter der Straße, sagt Scheiring, zum Beispiel die der Uhinger Wasserversorgungsgruppe. Außerdem will man Kanäle im Trennsystem bauen: einen für Schmutzwasser, einen für Regenwasser. Beides wird dann an der Evangelischen Akademie angeschlossen, die Trasse führt über die Wiese am Eingang des Akademiegeländes. Staib wunderte sich: Wieso verlegt man die Leitungen nicht auf dem kürzesten Weg, sondern rechtwinklig über Eck, parallel zu den Kanten der Wiese? Es könnte dort auch mal was entstehen, sagt Scheiring. „Wir würden alles verbauen.“