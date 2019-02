Musik Acht Kapellen spielen beim Blasmusik-Festival

Kreis Göppingen / Ulrike Luthmer-Lechner

Lange bevor die Besucher in Lederhose und Dirndl schlüpfen, um am Mittwoch, 29. Mai, im Maientags-Festzelt beim Gala-Abend der Blasmusik zu feiern, bereiten die Organisatoren mit Engagement und Power das musikalische Spektakel vor. „Die Hände zum Himmel“, dafür sorgen acht Kapellen aus dem Landkreis, allesamt unter dem Dach des Blasmusikkreisverbandes Göppingen.

Die Orchester wechseln sich im halbstündigen Rhythmus ab und bringen schwungvoll die ganze Bandbreite der Blasmusik ins Zelt. Abwechselnd auf zwei Bühnen zwischen dem feierfreudigen Publikum lassen die Instrumentalisten musikalische Highlights von Polka bis Pop erklingen. Ob traditionelle böhmische Weisen oder Hits und Schlager namhafter Interpreten, die hörbare Leidenschaft der Musiker für Blasmusik begeistert das Publikum aller Altersklassen.

Die Moderation übernimmt erstmals der Entertainer und Sänger Hansy Vogt, der bereits seit Jahren bei den Ablegern des NWZ-Blasmusikfestivals in Balingen und Plüderhausen Erfahrungen in diesem Genre gesammelt hat. „Ich bin mit Blasmusik ­groß geworden und schon als Jugendlicher begeisterte mich Ernst Mosch“, so der aus dem Schwarzwald stammende Frontmann seiner eigenen Band „Die Feld­berger“.

Mit frischem, knackigem Wortwitz führt der Vollprofi durch das knapp sechsstündige Programm, immer die Uhr im Blick, damit der Zeit-Fahrplan nicht entgleist. Der Eintritt für die Sause ist frei, das ermöglichen die tatkräftigen Unterstützer Festwirt Karl Maier, die Kaiserbrauerei Geislingen und der Blasmusikkreisverband Göppingen. Dessen Vorsitzender, Roland Ströhm ist stolz darauf, „dass das Festival ausschließlich mit Kreisverbands-Kapellen ausgerichtet werden kann“. Dankbar ist er für das Engagement der Musikvereine, die ehrenamtlich mit spritzigen Blasmusik-Arrangements für Stimmung im Festzelt sorgen.

Mit dabei sind neben den Kapellen (siehe Infobox) auch die Jagdhornbläser der Kreisjägervereinigung, die Trachtengruppe Bad Boll-Dürnau-Gammelshausen sowie die Bürgermeister aller musikalisch teilnehmenden Städte und Gemeinden.

Neben Partystimmung satt, dem optischen Schmankerl beim farbenprächtigen Einzug der Ehrengäste, Teilnehmern und Organisatoren, angeführt von Schirmherr Oberbürgermeister Guido Till, findet im Festzelt auch wieder die humorvolle Trachtengaudi mit amüsant-unterhaltsamen Spielen zur Kür der Dirndl-Königin und des Lederhosen-Prinzen statt.