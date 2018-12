Nachruf Abschied von Wolfgang Hellstern

Kuchen / SWP

Groß war die Anteilnahme bei der Trauerfeier für Kuchens ehemaligen Bürgermeister Wolfgang Hellstern, die am gestrigen Freitag auf dem Friedhof von Kuchen stattfand. Wie berichtet, starb Wolfgang Hellstern am Sonntag vergangener Woche.

„Tief bewegt nehmen wir Abschied von einem Mann, der sich um unsere Gemeinde in besonderem Maße verdient gemacht hat“, sagte Bernd Rößner, Nachfolger von Wolfgang Hellstern. In vielen Bereichen habe Hellstern in seiner Amtszeit von 1960 bis 1993 Akzente gesetzt. Dazu zählen das Ende der 60er-Jahre entstandene „neue“ Rathaus, der Bau der Gottfried-von-Spitzenberg-Schule, die Neugestaltung des Marktplatzes, die Ankenhalle mit Ankenstadion, die Sanierung der SBI-Arbeitersiedlung, der Neubau der Feuerwache und die Aussegnungshalle. Sein „Bürgermeisterstück“ habe Hell­stern in den 70er-Jahren gemacht: die Selbstständigkeit der Gemeinde Kuchen.

„Wenn er von etwas überzeugt war, dann trat er auch mit der ihm eigenen Hartnäckigkeit und sehr konsequent dafür ein. Er tat dies mit Vehemenz und Leidenschaft“, betonte Bernd Rößner. Aus Verbundenheit zu seiner Gemeinde und dem Landkreis nahm sich Wolfgang Hell­stern auch Zeit für andere Dinge. Sei es über viele Jahre im Kreistag, als langjähriges Mitglied der SPD, oder als Vorsitzender des von ihm gegründeten Krankenpflegevereins. Als Initiator, Wegbereiter und Mitbegründer des Kuchener Musikvereins legte er an vorderster Stelle mit den Grundstein für eine mittlerweile über fünf Jahrzehnte währende, erfolgreiche Vereinsgeschichte.

Seit 1968 – und damit 50 Jahre – war Wolfgang Hellstern im Geislinger Albwerk in den unterschiedlichsten Funktionen tätig: Sei es als langjähriges Mitglied des Aufsichtsrats, ehemaliger Vorstandsvorsitzender oder bis zuletzt im Beirat. „Wolfgang Hellstern fragte bei all seinen Aktivitäten nie nach einem besonderen Zeichen des Dankes“, sagte Bernd Rößner bei der Trauerfeier. Und so verstand er das ihm 1982 verliehene Bundesverdienstkreuz als Ansporn, in seinen Bemühungen um die Gemeinschaft nicht nachzulassen. Dem sei er in all den Jahren mehr als nur gerecht geworden. „Und so wird er für immer einen ehrenvollen Platz als wichtiger Bestandteil neuerer Kuchener Zeitgeschichte einnehmen.“