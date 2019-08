Tuberkulose an Schule Nach Fällen in Bad Schönborn: Nun schaltet sich Gesundheitsminister Lucha ein

Nach der hohen Zahl der Tuberkulose-Fälle an einer Schule in Bad Schönborn will sich Gesundheitsminister Manne Lucha ein Bild machen. Die Zahl der Betroffenen liegt mittlerweile im dreistelligen Bereich.