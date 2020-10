Die eigentlich für Montagabend um 20 Uhr in der Donzdorfer Stadthalle geplante Einwohnerversammlung für Donzdorf, Reichenbach u. R. und Winzingen muss verschoben werden.

Stölzle befindet sich in Quarantäne

Bürgermeister Martin Stölzle kann die Einwohnerversammlung nicht leiten, weil er sich 14 Tage in Quarantäne befindet. In seinem Umfeld war eine Person positiv auf Corona getestet worden. Die Einwohnerversammlung in Donzdorf soll baldmöglichst nachgeholt werden.