Wie schon in den Vorjahren, war der Kreis Göppingen auch 2018 Schlusslicht im Land beim Biomüllaufkommen. Die Menge an Haus- und Sperrmüll ist wieder angestiegen. Die Zahlen aus der Abfallbilanz des Landes wurden den Mitgliedern des Umwelt- und Verkehrsausschusses in der jüngsten Sitzung vorgest...