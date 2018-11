Kirche Was ein Betrüger mit Gott zu tun hat

Gingen / Von Claudia Burst

Einst ehemaliger Millionenbetrüger, heute überzeugter Christ: Beim „Check-In“-Gottesdienst am Sonntag in Gingen spricht Josef Müller.

Josef Müller hat eine schillernde, aber auch zwielichtige Karriere hinter sich. Zu Recht bewirbt er seine Vorträge mit dem Untertitel „Ein Millionenbetrüger – vom FBI gejagt – von Gott gefunden“. Was sich dahinter steckt, erfahren die Besucher des „Check-In“-Gottesdienstes am Sonntag, 18. November, in Gingen. So wie es sich bei Josef Müller nicht um einen klassischen „Prediger“ handelt, so ist auch der Gottesdienst ein besonderer.

Er findet zwischen zwei und drei Mal im Jahr zusätzlich zu den Gottesdiensten am Sonntagmorgen statt. Diese Zweitgottesdienste gibt es seit neun Jahren und sie sollen neben Gemeindegliedern, die offen sind für neue Gottesdienstformen, sowie neben vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch Menschen ansprechen, die der Kirche nicht so nahe stehen.

„Es ist niederschwelliger“, erklärt Marion Holstein vom Organisationsteam einen der Unterschiede. „Die Musik macht den Unterschied. Sie ist vielseitig, inhaltlich aussagekräftig und gut gemacht“, fügt ihr Mann Joachim an

Doch es gibt noch einige Unterschiede mehr. Der „Check-In“-Gottesdienst stehe immer unter einer bestimmten Überschrift – einem Thema. Dazu passen die Lieder, die Moderation, die Kreativteile, die Dekoration und natürlich der Vortrag oder die Predigt eines Gast-Referenten – im aktuellen Fall Josef Müller.

Info Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.