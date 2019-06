Das Ende der Pfingstferien und der Gruibinger Tunnel lassen es wieder stocken auf der Autobahn: Der Rückreiseverkehr hat zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A8 geführt.

Stop-and-go wegen Dauerbaustelle bei Aichen

Bereits am Samstag herrschte Stop-and-go zwischen Ulm-West und Mühlhausen. Hintergrund bildete eine Dauerbaustelle bei Aichen, wo derzeit nur zwei von drei Fahrbahnen zur Verfügung stehen. Durch den Ausweichverkehr stockte es auch auf der B 10, hier hielten sich die Behinderungen aber in Grenzen.

Stockungen auf A8 auch wegen kurzer Einfädelspur

Am Sonntag führte das erhöhte Verkehrsaufkommen zu wiederholten „Blockabfertigungen“ vor dem Tunnel in Gruibingen. Die relativ kurze Einfädelspur Richtung Ulm an der Anschlussstelle Mühlhausen führt regelmäßig zu Stockungen auf der A 8. In der Folge schalten die über Kontaktschleifen in der Fahrbahn gesteuerten Ampeln vor dem Gruibinger Tunnel auf Rot, wodurch der Verkehr dann endgültig gestoppt wird. Diesmal staute sich der Verkehr bis zu drei Kilometer zurück Richtung Aichelberg. In Gegenrichtung stockte es zwischen Ulm-West und Mühlhausen wegen der Baustelle bei Aichen auf einer Länge von sieben Kilometern.