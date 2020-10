Das Regierungspräsidium Stuttgart führt am Wochenende von Samstag, 10. Oktober, 20 Uhr, bis Sonntag, 11. Oktober 6 Uhr, routinemäßige Wartungsarbeiten am Tunnel Gruibingen durch. Dafür ist eine Vollsperrung des Tunnels in Fahrtrichtung München erforderlich, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sperrung nur in den Nachtstunden

Während der Tunnelsperrung wird der Verkehr an der Tank- und Rastanlage Gruibingen über eine Behelfsausfahrt umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist als Bedarfsumleitungsstrecke U 27 bis zur Anschlussstelle Mühlhausen ausgeschildert. Die Sperrungen beschränken sich auf die Nachtstunden, da hier ein geringeres Verkehrsaufkommen erwartet wird. Da dennoch mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen ist, wird empfohlen, die Sperrung weiträumig zu umfahren.