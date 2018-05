Bad Ditzenbach „Wir sind keine Miesmacher“

Bad Ditzenbach / Von Ralf Heisele

Die Planung des neuen A8-Albaufstiegs läuft. Die Bürgerinitiative „Dracki“ befürchtet eine Umweltzerstörung.

Auch wenn es in den vergangenen Jahren um die „Bürgerinitiative A8 Drackensteiner Hang“ ruhig geworden war. „Dracki“ lebt! Schon seit 1987 kämpfen viele Menschen, vor allem aus Gosbach, Bad Ditzenbach und Drackenstein, für eine umwelt- und anwohnerfreundliche Trassenführung am Albaufstieg der Autobahn. Doch seit die Pläne für das Millionenprojekt vor über zehn Jahren in der Schublade landeten, war der eingetragene Verein nicht mehr so im Blick der Öffentlichkeit. „Die Planungen wurden von uns aber immer weitergeführt“, sagt der Vorsitzende Michael Danner im Gespräch mit unserer Zeitung in Bad Ditzenbach, an dem auch die Mitglieder Nicole und Peter Schäfer sowie Ernst Bäckert teilnahmen. Mit Landesverkehrsminister Winfried Herrmann haben die Dracki-Mitglieder vor einiger Zeit gesprochen, und auch im Regierungspräsidium waren sie schon vorstellig, um ihr Anliegen zu untermauern.

Ende vergangenen Jahres wurde das Planfeststellungsverfahren wieder aufgenommen mit der von Anfang an vom Landesamt für Straßenwesen favorisierten E-Trasse mit zwei Brücken und zwei Tunnel. Die von der Bürgerinitiative vor 30 Jahren ins Spiel gebrachte K-Trasse mit nur einer Brücke und einem Tunnel wird bei der aktuellen Diskussion nicht berücksichtigt. Danner hat sogar eine „Blockade von offizieller Seite“ ausgemacht. Dabei sehen sich er und seine Mitstreiter nicht als Verhinderer. „Wir sind keine Miesmacher.“ Man wolle nicht, dass alles so bleibt wie es ist. Danner: „Wir wollen aber, dass man die Trassen ernsthaft und fair prüft mit dem Ziel, für die Bürger und die Umwelt die beste Lösung zu finden.“ Es könne nicht angehen, die E-Trasse nur deshalb zu bauen, weil sie planerisch schon weiter fortgeschritten sei. Der Albaufstieg sei schließlich ein Projekt, das auf die nächsten hundert Jahre angelegt sei.

Aus Sicht der Bürgerinitiative „Dracki“ sprechen eine Menge Gründe für die von ihr favorisierte K-Trasse, die der Diplomingenieur Hans-Peter Kleemann vom Büro für angewandten Umweltschutz in Schorndorf entwickelt hat.

E-Trasse: Diese überquert über zwei Brücken das Filstal bei Mühlhausen (800 Meter lang) und das Gosbachtal unterhalb von Drackenstein (460 Meter lang). Hinzu kommen zwei Tunnel, einer mit 1200 Meter Länge am Albtrauf (Himmelsschleifentunnel) und einer mit 1700 Meter Länge bei Drackenstein (Drackensteintunnel).

K-Trasse: Sie kommt mit einer Brücke (1350 Meter lang) über das Filstal aus. Sie ist mit 120 Meter Höhe mehr als doppelt so hoch wie ihr Pendant bei der E-Trasse, was die Luft- und Lärmbelastung im Tal mindern soll. Bei der Himmelschleife, dort wo sich derzeit die Autobahn trennt, soll die Trasse in einem 1650 Meter langen Tunnel bis zur Albhochfläche bei Hohenstadt fortgeführt werden – bis etwa zu jener Stelle, an der die jetzigen A 8-Strecken wieder zusammenkommen. Bei der K-Trasse verschwindet die Autobahn quasi komplett im Tunnel.

Umwelt: Die K-Trasse durchsticht das Gosbachtal nicht, was der Bürgerinitiative sehr wichtig ist. Das Tal als eine der empfindlichsten Stellen des Albtraufs, etwa durch die Krähensteigquelle und diverse Feuchtbiotope, würde nicht zerstört. Zudem sei das Tal die „Frischluftschneise“ für Gosbach und Bad Ditzenbach. Die K-Trasse benötigt kaum neue Flächen, somit seien auch weit weniger Eigentümer davon betroffen. Bei der E-Trasse wären es um die 240 Grundstücksbesitzer.

Finanzen: Der Bau der E-Trasse soll nach jetzigem Stand rund 600 Millionen Euro kosten. Die K-Trasse wäre um 80 bis 100 Millionen Euro günstiger, sagen die Mitglieder der Bürgerinitiative. Auch der Unterhalt sei billiger: So könnte bei der E-Trasse vor allem der Winterdienst auf der Gosbachtalbrücke für Probleme sorgen. Dies sei bei der kompletten Tunnellösung nicht der Fall.

Streckenlänge: Das Landesamt für Straßenwesen favorisiert die E-Trasse als die kürzeste Verbindung. Und in der Tat ist sie mit einer Länge von 7,6 Kilometern knapp vier Kilometer kürzer als der bisherige Albaufstieg. Die von der Bürgerinitiative vorgeschlagene Streckenführung ist zwar auch kürzer als die bisherige Trasse, aber drei Kilometer länger als die E-Trasse. Für den Dracki-Vorsitzenden Danner ist dies aber kein Entscheidungsgrund: „Wenn jemand von Frankfurt nach München fährt, dann sind diese drei Kilometer ein Witz.“