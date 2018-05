Einnahmen „Wir füllen nicht unsere Kasse auf“

Bad Überkingen / Ralf Heisele

Die Hundehalter in Bad Überkingen müssen ab dem kommenden Jahr etwas mehr für ihre Vierbeiner bezahlen. Nach acht Jahren hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Hundesteuer erhöht. Bürgermeister Matthias Heim stellte klar, „dass wir mit der Steuer nicht unsere Gemeindekasse auffüllen.“ Mit den Einnahmen soll in erster Linie der Aufwand der Gemeinde abgegolten werden.

So leeren Bauhofmitarbeiter wöchentlich die Hundetoiletten im Gemeindegebiet, es müssen neue Beutel gekauft werden und nicht bezahlt die Gemeinde für die Unterbringung von Fundtieren. Hierzu gibt es eine neue Vereinbarung mit dem Tierheimverbund Donzdorf-Geislingen. Diese sieht eine Pauschale von 77 Cent je Einwohner vor. Für Bad Überkingen bedeutet dies einen Beitrag von rund 2900 Euro und damit eine Mehrbelastung von jährlich 1300 Euro. In diesem Jahr rechnet die Gemeinde mit 16 500 Euro an Einnahmen aus der Hundesteuer. Die Verwaltung schlug vor, den Steuersatz für einen Hund um acht Euro auf 98 Euro anzuheben. Damit liege man laut Bürgermeister Heim landkreisweit immer noch im „unteren Mittelfeld“. Zum Vergleich: Eislingen verlangt für den ersten Hund 144 Euro und Deggingen 132 Euro. Am billigsten ist es in Drackenstein – dort bezahlt ein Hundehalter 60 Euro.

Künftig 100 Euro im Jahr

Auf Anregung von Reinhard Straub stimmte das Gremium bei drei Gegenstimmen dafür, den Betrag gleich auf 100 Euro anzuheben. Für den zweiten und jeden weiteren Hund werden demnach 200 Euro fällig. Bewusst hoch gegriffen ist in Bad Überkingen die Steuer für Kampfhunde – auch wenn derzeit kein solches Tier in der Gemeinde angemeldet ist. Die Steuer steigt ab 2019 von 900 auf 1000 Euro. Ab dem zweiten Kampfhund werden 2000 Euro verlangt. Bei den Kampfhunden differenziert die Abgabelast im Landkreis deutlich: Während in Deggingen, Ottenbach, Schlat und Schlierbach keine zusätzlichen Steuern verlangt werden, müssen Kampfhunde-Besitzer in Uhingen 1432 Euro bezahlen.