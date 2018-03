Religion „Wir bauen Kirche“

Patricia Jeanette Moser

Die große Angst der „Gallier“ im berühmten Comic war immer die, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte. In Auendorf wäre langfristig zu befürchten gewesen, dass den Kirchenbesuchern eines Tages das Kirchendach auf den Kopf fallen könnte. Eine marode Kirchenstatik ist nur ein Teil verschiedener notwendiger Sanierungsmaßnahmen, die nun mit einem Jahr Verspätung in Angriff genommen werden.

Im Frühjahr 2018 ist es nun bald so weit. Das aktive Kirchenleben im Kirchengebäude geht in seine Endphase. Zwei Gottesdienste wird es noch geben, dann zieht das Gemeindeleben in das benachbarte Evangelische Gemeindehaus. „Der definitiv letzte Gottesdienst findet am Ostersonntag, 1. April, statt. Davor feiert die Kirchengemeinde am kommenden Sonntag 18. März, ab 15 Uhr, einen Familiengottesdienst unter dem Motto „Wir bauen Kirche“, so Pfarrer Wolfgang Krimmer. Angelehnt ist dieser Familiengottesdienst an die vielen Auendorfer Abende, die es seit gut zwei Jahren gab. Die Auendorfer Abende boten zahlreich Kultur in der Kirche mit anschließendem geselligem Beisammensein. Die Einnahmen dieser Abende kommen der Kirchensanierung zu Gute.

Dabei gab es ein Wiedersehen mit früheren Auendorfer Pfarrerinnen und Pfarrer, darunter Schuldekan i.R. Reinhard Zimmerling, Martina Rupp, Birgit Enders, Johanna Raumer und Ute Vos. Abendliche Beiträge gab es von Dekan Elsässer aus Geislingen und von Pfarrer Wolfgang Krimmer selbst. Das Team des Fair-Verkaufs der Christuskirche war mit seinem Verkaufsstand vor Ort. Musikalische Beiträge kamen in dieser Zeit vom Singkreis der Christuskirche Deggingen, vom Gospelchor AmazSing aus Wiesensteig, vom Posaunenchor Auendorf, von der Gitarrengruppe Gosbach, vom Collegium Cantorum Deggingen und von Familie Rückschloss aus Gammelshausen.

Bezirkskantor Thomas Rapp spielte auf der historischen Orgel, der ältesten noch bespielbaren Orgel des Landkreises Göppingen. Dabei gab es historische Musikstücke aus der Entstehungszeit der Orgel von ihm zu hören. Martina Melk begleitete ihn dabei stimmungsvoll auf der Querflöte. Mit dem Thema „Kirchensanierung“ im Hintergrund, rückte die Kirchengemeinde ideell zusammen.

Großes Jubiläum rückt heran

Das stolze Bauwerk, das im Jahr 2019 seinen vierhundertsten Geburtstag feiert, ist von allen Seiten Auendorfs zu sehen. und ist von seiner baulichen Position her, der Mittelpunkt Auendorfs. Der Innenraum der Kirche ist klein und braucht keine Mikrophon-Anlage und kann auf sonstige Technik gut verzichten. „Wir haben viele Taufen, Trauerfeiern und Hochzeiten hier“, so Pfarrer Wolfgang Krimmer. Die „Eckpunkte“ des Lebens mit der örtlichen Kirche zu verbinden, das bedeutet für die Menschen „Heimat“, so der Geistliche.

Die Kirchensanierung ist als Investition in die Zukunft gedacht. Den Kindern der Kirchengemeinde und weiteren Generationen soll diese greifbare Heimat hinterlassen werden. Auf dem Weg dahin soll der Spaß in der Kirche nicht zu kurz kommen. Beim Familiengottesdienst am Sonntag gibt es daher die erlebbare Kirchensanierung, verständlich umgesetzt für die Kinder, mit einem Puzzle zum zusammenlegen und mit Liedern vom Kindergarten.

Weil die Auendorfer Abende so gut angenommen wurden, will man auch während der „Ausweichzeit“ im Evangelischen Gemeindezentrum, einmal monatlich ein solches Treffen anbieten.

Dach und Statik

Für die Kirchensanierung sind 480 000 Euro Kosten veranschlagt. In Angriff genommen werden die Sanierung vom Dach und die Statik des Hauptschiffes. Mit kleineren Renovierungsarbeiten ist zu rechnen. Die Fresken sind aufzufrischen, ebenso die Kirchenbänke. Die Orgel aus dem Jahr 1752 wird einer gründlichen Reinigung unterzogen. Über die Hälfte der veranschlagten Kosten von 480 000 Euro übernehmen der Ausgleichsstock der evangelischen Landeskirche und der Kirchenbezirk Geislingen. Etwa 40 Prozent verbleibende Kosten (192 000 Euro) bringt die evangelische Kirchengemeinde Auendorf in Eigenleistung auf. In den letzten drei Jahren lagen der Gemeindebeitrag bei 22 900 Euro und das Opfer für die Stephanuskirche bei 13 700 Euro.