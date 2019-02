Erste Hilfe Bürger üben am Defibrillator

Bürger üben am Defibrillator

Mühlhausen / Johannes Traub

20 Interessierte üben in Mühlhausen den sicheren Umgang mit dem Defibrillator.

Einer macht die Herzdruckmassage, der andere bringt die Elektroden-Pflaster auf den nackten Oberkörper an und achtet auf die Anweisungen des Gerätes: 20 Interessierte sind am Samstagvormittag ins Mühlhausener Gemeindehaus gekommen, um sich im Umgang mit dem neuen automatisierten externen Defibrillator (AED) schulen zu lassen. Heike Lübeck leitete den Kurs. Die Notfallsanitäterin des Deutschen Roten Kreuzes begann ihre Erläuterungen mit einer kleinen Auffrischung in Sachen Erste Hilfe.

„Wie ein Vorglühen“ bei einem Motor

Für die Verwendung des AED sind mindestens zwei Personen nötig. Ein Helfer ist für eine ständige Herzdruckmassage zuständig, der andere für die Anbringung des Defibrillators. Die Herzdruckmassage steht allerdings bei einer solchen Situation im Vordergrund, denn sie „pumpt das Blut in die Blutbahn“, erklärte Lübeck und dürfe absolut „wie ein Vorglühen“ bei einem Motor verstanden werden.

Mehr zum Thema lesen Sie in der Dienstagsausgabe der GZ und im E-Paper.

Das könnte dich auch interessieren: