Bildung „Viele Namen konnten wir fast nicht aussprechen“

Deggingen / swp

„Croeso I Cymru“ heißt übersetzt „Willkommen in Wales“ – mit diesen Worten hat die Degginger Realschullehrerin Dela Galli jüngst einige Schüler der sechsten Klasse zu ihrer ersten Englisch-Plus-Stunde begrüßt. Doch warum das? Die Buben und Mädchen hatten aufgrund ihrer sehr guten Leistungen im Fach Englisch die Möglichkeit, an einigen Nachmittagsterminen mehr über das Land Wales zu erfahren. Mehr noch: Sie schrieben Schülern einer Schule aus Wales Briefe.

In den ersten Stunden lernten die Schüler viele landeskundliche Aspekte über Wales. Gemeinsam wurden verschiedene Nationalparks, Städte und Flüsse besprochen. Mithilfe der Whiteboards ließ sich außerdem die interaktive Kartenarbeit schulen, um sich so über das Land Wales einen Eindruck zu machen.

Die Schüler übten sich darin, die schwierige walisische Sprache selbst auszuprobieren und verfassten fleißig Briefe in englischer Sprache an ihre Austauschschüler der fünften Klasse der Edwardsville Primary School in Merthyr Tydfil. Die Antworten der Waliser wurden genau unter die Lupe genommen: Man konnte viele Gemeinsamkeiten zwischen den Schülern der Edwardsville Primary School und den Schülern der Realschule Deggingen feststellen, aber auch kulturelle Unterschiede erkennen.

Johanna stellte etwa fest, dass die Schüler in Wales ganz andere Namen haben. „Viele konnten wir sogar fast gar nicht aussprechen.“ Und Beyzagül fand es interessant, dass die Schüler in Wales jeden Morgen in den Schulalltag mit einer „Assembly“ starten. Hierzu treffen sich alle in der Turnhalle, sie werden von der Schulleitung begrüßt und gemeinsam wird gesungen. „Die Schule beginnt außerdem viel später als bei uns, nämlich erst um neun. Dafür müssen sie aber auch bis mittags bleiben“, weiß die Degginger Sechstklässlerin.

Auch wenn diese Moduleinheit an der Realschule so langsam zu Ende geht, wird der Kontakt zwischen einigen Schülern der Realschule und den Schülern der Edwardsville Primary School weiterhin bestehen bleiben. Und die Schüler der Realschule Deggingen sagen ihrer Lehrerin „Diolch“ (Danke) für diese Erfahrung.