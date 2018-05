Beschluss „Riesenchance“ steht nichts mehr im Weg

Wangen / Werner Schmidt

Dem Bau der von der Vinzenz von Paul gGmbH geplanten Seniorenresidenz steht nichts mehr im Weg. Am Donnerstag verabschiedete der Wangener Gemeinderat die „3. Änderung und Erweiterung“ zum Bebauungsplan. Darin ging es letztlich um die Berücksichtigung der öffentlichen Stellungnahmen, wobei das Umweltschutzamt den breitesten Raum beanspruchte.

Das begrüßte ausdrücklich die geplante Dachbegrünung, verwies aber darauf, dass die alten Gebäude des einstigen katholischen Kindergartens im Sommer Fledermäusen als Tages-Quartier dienten. Da aber die Gebäudeteile, die wichtig für Fledermäuse sind, bereits in den Wintermonaten abgerissen worden seien, sehe man keine artenschutzrechtlichen Konflikte, sagte die Verwaltung. Die Außenfläche des einstigen Kindergartens habe lange brach gelegen. Da bestünde die Chance, dass sich die geschützte Zauneidechse ansiedle, argumentierten die Umweltschützer. Dagegen werde ein Reptilienzaun gezogen: „Weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich,“ hielt die Verwaltung dagegen.

Einige erstaunte Gesichter der Kommunalpolitiker provozierte die Kritik des Umweltamtes, es fehlten ausreichend Freiflächen, „auf denen die entfallenden Gehölzbestände und naturnahen Vegetationsstrukturen entwickelt werden können“. Ohne eine „ausreichende Eingrünung zum Außenbereich“ beeinträchtige die Planung das Landschaftsbild „in erheblichen Umfang“. Fazit: „Dem vorgelegten Bebauungsplan wird deshalb nicht zugestimmt.“ Er sei nachzubessern.

Dem hielt die Verwaltung entgegen, dass „eine ausdrückliche Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde zum Bebauungsplan nicht erforderlich“ sei. Das beruhigte die Kommunalpolitiker dann wieder.

Probleme mit den Parkplätzen sieht die Straßenverkehrsbehörde: „Aus Sicht der Behörde ergibt sich ein erhöhter Stellplatzbedarf“. In der ursprünglichen Planung der Vinzenz von Paul gGmbH sind acht Parkplätze vorgesehen. Aber es wurde überlegt, die Zahl auf zehn zu erhöhen.

Allerdings äußerten Anwohner auch Bedenken wegen des Lärms vor allem an den Wochenenden, wenn vermutlich zahlreiche Besucher kämen und ihre Fahrzeuge in den engen Straße abstellten. Andere dagegen äußerten in einer Infoveranstaltung, zu der der Investor im Vorfeld der politischen Diskussion eingeladen hatte, dass es bei anderen ähnlichen Einrichtungen recht ruhig zugehe. Außerdem müsse man ja grundsätzlich im Umfeld von Schulen und Kindergärten mit sehr viel mehr Lärm rechnen als in der Nachbarschaft einer Se­niorenresidenz.

Die Lärmdiskussion hatte schon vor zwei Jahren die Lager gespalten. Statt einer Seniorenresidenz wünschten sich einige Wangener vorzugsweise Wohnbebauung. Dass dann dort wohl Mehrfamilienhäuser entstanden wären, bedachten viele nicht. Die Mehrzahl der Besucher stand und steht dem Seniorenzentrum positiv gegenüber und stützt damit auch die Äußerung von Ex-Bürgermeister Daniel Frey, der vor zwei Jahren feststellte: „Für uns ist das eine Riesenchance!“ Fünf bis sechs Millionen Euro will die Vinzenz von Paul gGmbH in die Seniorenresidenz investieren. Geplant sind zweigeschossige, maximal sieben Meter hohe ­Gebäude.