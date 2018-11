Konzert „Poems on the Rocks“ in Ebersbach

„Poems on the Rocks“ in Ebersbach

Ebersbach / SWP

Die Konzertshow „Poems on the Rocks“ gastiert am Samstag bei der Kulturwerkstatt Ebersbach. Einlass in die Historische Fabrikhalle Harsch ist um 19.15 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Wir meinen, sie in- und auswendig zu kennen, die Rockklassiker von Ikonen wie David Bowie, Pink Floyd, John Lennon, Peter Gabriel oder Bob Dylan. Wir „trällern“ ganze Textpassagen mit, aber kennen wir wirklich die Inhalte der englischen Texte und das, was sie uns sagen wollen?

In „Poems on the Rocks“ wird das Publikum mitgenommen auf eine poetische Zeitreise durch die Geschichte des Rock seit den 60ern. Die Band mit Sänger Jörg Krauss knüpft dabei den musikalischen Teppich des Originals, während Schauspieler Jo Jung (Pepper&Salt) den „spirit“ der Songs einfängt, um ihn in deutscher Übersetzung in die Musik zu weben. Dazu verspricht der Veranstalter, die Kulturwerkstatt, dass Videokünstler Karsten Hoppe ein „songspezifisches Video-Feuerwerk abbrennt“.

Karten zu 20 Euro gibt es beim Ebersbacher Tintenfässle sowie bei Harsch Accessoires, per E-Mail unter kulturwerkstatt@ymail.com.