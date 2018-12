Uhingen/Ebersbach „Pfarrdienst ist wenig familienfreundlich“

Maria Jepsen war 1992 die erste Bischöfin Deutschlands. Sie wirkte in der evangelisch-lutherischen Kirche in Hamburg. © Foto: Werner Baum

Uhingen/Ebersbach / Andrea Maier

Seit 50 Jahren dürfen in der evangelischen Kirche Frauen Pfarrerinnen werden. Zwei Pfarrerinnen ziehen eine Bilanz.

Martina Rupp hat zu sich nach Hause eingeladen. Ein schön gedeckter Tisch, Kerzen, Kaffee, Kuchen - „Typisch weiblich?“ Die beiden lachen und mutmaßen: „Ein männlicher Kollege hätte vielleicht eher ins Pfarrbüro eingeladen und eine Flasche Wasser auf den Tisch gestellt.“

„Die Frauen damals haben vieles hart erkämpft, was heute selbstverständlich ist“, beginnt Martina Rupp, und Gabriele Krohmer berichtet von Ilse Härter, die bereits 1944 in Ebersbach Pfarrerin war und sich mutig positionierte – als Frau und als Pastorin. In den Kriegsjahren hätten einige Theologinnen ganze Gemeinden geführt, hätten gezeigt, dass sie es können. „Und die Menschen haben erfahren, dass die Pfarrerinnen das Gemeindeleben selbst in schlimmen Zeiten über Wasser halten.“ Kaum waren die Männer heimgekehrt oder eine Pfarrerin hatte geheiratet, verlor sie ihre Pfarrstelle.

Martina Rupp erinnert sich an die Geschlechter-Debatte etliche Jahre später, während ihres Studiums, „Wie soll das Pfarramt für Frauen gestaltet sein? Da waren und sind sich – bis heute – auch Frauen untereinander nicht einig.“ Gabriele Krohmer betont, wie wichtig es sei, dass kirchenleitende Frauen Theologinnen dazu ermuntern, Leitungspositionen zu übernehmen. „Frauen trauen sich das viel zu oft nicht zu und treten in den Hintergrund.“ Sie ist Mutter dreier Kinder und weiß, dass der klassische Pfarrdienst vor allem für Frauen mit jüngeren Kindern wenig familienfreundlich organisiert ist. Sie kennt auch das überraschte Stutzen, die fragenden Blicke, wenn sie und ihr Mann, der ebenfalls Pfarrer ist, gängige Rollenbilder durchbrechen.

So war Gabriele Krohmer auf ihrer vorigen Stelle geschäftsführend, während ihr Mann sich um den Religionsunterricht gekümmert hatte. „Frauen brauchen auch Männer, die ihre Stärke zulassen und unterstützen.“ Damit meint sie vorneweg ihren Ehemann, aber auch einige ihrer Kollegen, „die keinen geschlechtsspezifischen Unterschied machen.“

Martina Rupp hatte in ihrer Zeit in Deggingen eine geschäftsführende Stelle inne, jetzt in Uhingen nicht. „Das ist auch schön, so habe ich mehr Zeit für Inhalte.“ Sie überlegt, dass es den Gemeindemitgliedern wahrscheinlich am liebsten wäre, wenn im Pfarramt eine Frau ist und ein Mann: „Unterschiedliche Ansprechpartner für unterschiedliche Anliegen.“ Bei sich selbst und bei Kolleginnen merkt sie, dass sie mehr weibliche Sprache einbringt, mehr weibliche Themen beleuchtet, eher weiblichen Personen aus der Bibel ins Bewusstsein rückt. „Klar gestalten wir unser Amt aus dem eigenen Ich heraus, gleichen es mit unseren eigenen Erfahrungen ab – das ist eben mehr weibliche Realität.“ Nicht selten sei sie vom Selbstbewusstsein manch männlicher Kollegen verblüfft. Umso mehr gelte es, Frauen aus dem Schatten der Männer ins Licht zu holen, sprich: ins Bewusstsein zu rücken. „In der Bibel steht Marthas Glaubensbekenntnis neben dem von Petrus. Doch auf seinem ist die Kirche gebaut, Martha bleibt in der Küche.“ Gabriele Krohmer nickt und betont, wie wertvoll starke weibliche Vorbilder seien.

Spätestens jetzt stellt sich die Frage: Was ist weiblich? „Typisch weiblich“ sei zum Beispiel, dass man zu einer Frau eher mit Sorgen und Problemen komme. „Frauen sind klarer im Leben unterwegs, näher am Menschen.“ „Frauen sprechen die praktischen Lebensthemen direkter an.“ Wenn sie männlichen Theologen beim Predigen zuhöre, erlebe sie manchmal eine Art „Verhungern“, sinniert Gabriele Krohmer, sie könne oft nicht heraushören, was das Gesagte für das ganz normale Leben bedeute. „Mir scheinen Frauen praktischer orientiert zu sein, näher am Leben.“ Pfarrerin oder Pfarrer zu sein bedeute doch „Menschen zu spüren und Menschen spüren zu lassen.“ Darin seien viele Frauen womöglich begabter.

„Während Männern eher Führungsqualitäten zugetraut würden, gelten Frauen eher als mütterlich, mitfühlend oder als gute Gastgeberin.“ Die Blicke treffen sich bei den Kerzen auf dem Tisch, ein Lächeln fliegt durch den Raum. „Da wirken uralte, archetypische Muster in uns, es tut gut, die immer mal wieder zu überprüfen.“ Nach 50 Jahren Ordination von Frauen sei deutlich, dass Frauen mehr können und mehr wollen, als Lücken zu füllen.

„Auf dem Weg zur tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern im Pfarrdienst ist einiges selbstverständlicher geworden, aber vieles ist noch Baustelle.“ Gabriele Krohmer zeigt auf, dass bei aktuellen Kürzungen zuerst die 50-Prozent-Stellen wegfallen – „die halben Stellen sind überwiegend von Frauen besetzt.“ Gesamtgesellschaftlich beobachten beide Pfarrerinnen eher einen Rückgang weiblichen Selbstbewusstseins. Solidarität der Frauen untereinander sei die Basis für eine positive Weiterentwicklung, so Martina Rupp, „eine ähnlich erlebte weibliche Wirklichkeit muss gehört und gesehen werden.“

Martina Rupp und Gabriele Krohmer sind sich einig darüber, dass auch die männlichen Theologen in 50 Jahren Frauenordination viel gelernt haben. „Einiges aus der feministischen Theologie ist im Hier und Jetzt angekommen.“ Bei allen gefühlten oder tatsächlichen Unterschieden gelte jedoch: „Wir brauchen keine harten Fronten, auch und gerade nicht zwischen Männern und Frauen, denn wir bestellen alle dasselbe Feld.“