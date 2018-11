Kreistag „Nicht im Abseits stehen“

Kreis Göppingen / Stefanie Schmidt

Im Februar soll die Entscheidung über die Vollintegration des Landkreises Göppingen in den Verkehrsverbund der Region Stuttgart fallen. Doch nach Ansicht der CDU-Fraktion ist immer noch nicht im Detail geklärt, welche Kosten mit einem VVS-Beitritt auf den Kreis zukommen. Zumindest stellte der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Rapp in seiner Stellungnahme zum Haushalt 2019 einen weiteren Antrag zum Thema: Vor einem Entschluss über die Vollintegration und vor der Verabschiedung des Haushalts müsse geklärt werden, ob und mit welchem Anteil sich der Kreis an der Entwicklung der S-Bahn in den anderen Verbands-Landkreisen beteiligen müsse. Außerdem müssten die Nutzer- und Pendlerzahlen in absoluten Zahlen und nicht in Prozent aufgelistet werden. Eine klare Ansage, wie seine Fraktion abstimmen will, machte Rapp nicht.

Auch die Freien Wähler ließen sich noch nicht in die Karten schauen: Zwar gebe es über die Fraktionsgrenzen hinweg den Wunsch, zu einem „gemeinsamen Ergebnis“ zu kommen. Doch die Antwort auf die Frage, ob sich der Kreis die Vollintegration leisten könne, gebe es erst „in wenigen Wochen.“

„Großes Versäumnis“

Christian Stähle, der für die Linke im Kreisrat sitzt, hält den Beitritt für „längst überfällig“. Dass die Vollintegration nicht schon lange Realität ist, bezeichnete er in seiner Haushaltsrede als „großes Versäumnis“. Der neue Antrag der CDU sei „heuchlerisch“, findet Stähle. Sein Vorwurf: Die Fraktion spiele auf Zeit und sei lediglich zu „wirbellos“, um zu ihrer geplanten Ablehnung zu stehen.

Klar für eine Vollintegration sprach sich die SPD-Fraktionsvorsitzende Susanne Widmaier aus: „Alle Daten und Fakten sprechen für den Beitritt“, betonte sie. Nach unzähligen Verhandlungen habe die Region Stuttgart ein „finanziell gutes Angebot“ gemacht. Die Kosten müssten Kreis und Gemeinden solidarisch tragen. Für die Fahrgäste bedeute die Vollintegration günstigere Fahrpreise und für den Landkreis einen Vorteil im Wettbewerb um Einwohner und Unternehmen. „Wir wollen nicht im Abseits stehen“, machte Widmaier deutlich.

Auch Martina Zeller-Mühleis (Grüne) sah „keine Alternative zur Vollintegration.“ Die Kosten könne man mit „vereinter Anstrengung stemmen“ – zum Beispiel mit einer mittelfristigen Erhöhung der Kreisumlage um einen Punkt.

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“, fragte Susanne Weiß von der FDP-Fraktion und zählte Vorteile eines Beitritts auf: etwa günstigere Tarife und ein vereinfachter Ticketkauf über digitale Medien sowie weniger Verkehr auf den Straßen. Die Mehrkosten für den Landkreis hielten sich mit drei bis fünf Millionen Euro jährlich in einem „erschwinglichen Rahmen.“ Ohnehin kämen auf den Filstalverbund in den nächsten Jahren erhebliche Kosten im digitalen Bereich und der Verbesserung des Marketing zu – Bereiche, in denen der VVS über wesentlich mehr Know-how verfüge. „Diese Kosten können von den VVS-Kosten abgezogen werden.