Der Göppinger Weltladen verkauft Produkte aus kleinbäuerlicher Landwirtschaft. Inwiefern die Produzenten damit bessere Lebensmöglichkeiten erhalten, erzählen die Vereinsvorsitzenden.

Seit 40 Jahren engagieren sich Frauen und Männer in der Göppinger Weltladenbewegung, auch das Geschäft existiert seit vier Jahrzehnten. Agathe Seither-Hees, Vorsitzende der Initiative Eine Welt, und ihre Stellvertreterin Heike Fastert sprechen über die Herausforderungen.

Was geht in Ihnen vor, wenn Sie eine Radiowerbung vom Discounter hören, in der Mangos für 69 Cent angeboten werden?

Seither-Hees: Wir schütteln da nur ungläubig den Kopf, weil wir genau wissen, was hinter so einer Mango inklusive Anbau, Ernte und Transport steht. Bei uns im Weltladen kostet eine fair gehandelte Flugmango je nach Größe etwa 3,50 Euro. Die Discounter-Ware wird grün gepflückt, kommt dann in die Reiferei, da ist viel Wertschöpfung dahinter. Die Frage ist: Was bekommt überhaupt der Bauer für seine Arbeit? Einen Cent?

Und das Gefühl, das Sie dabei überkommt?

Seither-Hees: Mutlosigkeit. Mich wundert immer wieder die Schnäppchenmentalität. Hauptsache billig.

Respekt und Achtung fehlen

Haben die Menschen zu wenig Bewusstsein für diejenigen, die die Ware produzieren?

Fastert: Da fehlen Respekt und Achtung für die Produzenten.

Seither-Hees: Ich bin nicht der Meinung, dass man immer den Konsumenten beschuldigen darf. Es gibt einen gnadenlosen Preiskampf im Lebensmitteleinzelhandel und solche Schnäppchenpreise verdecken ja, dass andere Preise vielleicht teurer geworden sind. Aber die Leute kommen wegen der Mango. Wir gehen davon aus, dass die Kleinbauern schlecht bezahlt werden, aber das ist eine Mischkalkulation.

Muss also doch nicht heißen, dass der Mango-Produzent schlecht weg kommt?

Seither-Hees: Muss nicht sein, aber es gibt genug Dokumentationen, die zeigen, dass Deutschland gnadenlos ist beim Preiseverhandeln. Es gibt spanische Produzenten, die nur noch direkt verkaufen, nicht mehr an den Einzelhandel. Denn für 13 Cent pro Kilo Orangen können die nicht leben.

Fastert: Was auch bedauerlich ist, dass die günstigen Preise die Plantagenwirtschaft fördern. Wir hingegen wollen die kleinbäuerlichen Betriebe unterstützen.

Devise: „Informiert verkaufen“

Wie schaffen Sie denn hier im Weltladen Bewusstsein für faires Handeln?

Seither-Hees: Bei uns heißt es: Informiert verkaufen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Produkte von Menschen gemacht sind. Die Produzenten sind auch oftmals auf dem Produkt zu sehen. Das sind keine fingierten Menschen, sondern die arbeiten tatsächlich in den Kooperativen. Bei uns im Globalen Klassenzimmer neben dem Weltladen arbeiten wir mit Schülern und informieren diese.

Zwei Kämpferinnen an vielen Fronten Agathe Seither-Hees (56 Jahre alt) wohnt in Göppingen und ist seit fünf Jahren Vorsitzende der Initiative Eine Welt, die den Weltladen betreibt. Die Weltladenbewegung unterstützt sie seit 1979. Heike Fastert (54 Jahre alt) wohnt in Ebersbach und ist seit vier Jahren die zweite Frau an der Spitze des Vereins.