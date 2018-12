Kirche Konfi-Teamer verbinden Generationen

Gingen / Von Claudia Burst

Konfirmanden sehen durch die Konfi-Teamer in Gingen, dass der Glaube an Gott nichts für ältere Menschen ist.

Sie sind zwischen 14 und 18 Jahren alt und zeigen den Konfirmanden in Gingen, wie viel Spaß der Glaube bereiten kann: die Konfi-Teamer. Die Gruppe besteht seit acht Jahren, immer wieder kommen neue Jugendliche hinzu, und gemeinsam unterstützen sie Gingens Pfarrer bei der Konfirmandenarbeit.

Kürzlich halfen 17 Konfi-Teamer den Gingener Pfarrer Richard Autenrieth bei der Konfirmandenfreizeit mit 20 Konfirmanden im Stöttener Waldheim. Die Konfi-Teamer kochten. Sie ließen sich Spiele einfallen und führten sie durch. Sie übernahmen einzelne Gruppen, musizierten mit ihnen oder bereiteten mit ihnen den Gottesdienst für Sonntagvormittag vor.

Die Konfirmanden Mirjam Bohnacker, Leonard Pressmar, Maya Kuhn, Samira Kölle und Alina Ramminger finden den Einsatz klasse. Auf die Frage, was genau denn so toll ist an den Konfi-Teamern, rufen die fünf jungen Gingener wild durcheinander: „Das lockert alles auf“; „Mit denen kann man einfach besser reden“; „Sie verstehen mich einfach besser“; „Sie haben die gleichen Ansichten wie wir in vielen Dingen“ und „Sie machen so richtig tolle Spiele mit uns“ lauten die Antworten.

