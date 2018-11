Ablehnung „Keine Zierde für das Ortsbild“

Bad Boll / Jürgen Schäfer

Eine der beiden Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge an der Landesstraße in Bad Boll soll für ein sehr viel größeres Mehrfamilienhaus abgerissen werden. Diese Absicht des Grundstückseigentümers, dem beide Gemeinschaftsunterkünfte gehören, ist dem Gemeinderat schon seit fast zwei Jahren bekannt.

Was entstehen soll, schmeckt dem Gemeinderat allerdings ebensowenig wie Grundstücksnachbarn: ein Gebäude mit zehn Wohnungen. Den Räten ist das zu massiv. „Der Ortseingang wird ganz anders“, kritisiert Dorothee Kraus-Prause (Grüne). „Das ist keine Zierde für das Ortsbild mit dieser Massivität“, unterstreicht Dr. Henning Schindewolf (UWV). Bei nur einer Ja-Stimme von Bürgermeister Hans-Rudi Bührle lehnte es das Gremium ab, dem Baugesuch Befreiungen vom Bebauungsplan zu erteilen, die der Bauherr beantragt hat. Sie betreffen Überschreitungen der Baugrenze bei Tiefgarage, Balkonen und Terrassen, den Müllplatz und Dachvorsprünge, die Dachform des Anbaus sowie die Dachform und die Maße einer Dachgaube.

Für Bürgermeister Bührle ist das „ein großer Baukörper“, aber er halte ihn für genehmigungsfähig. Die Überschreitungen seien geringfügig. Anderswo in diesem Gebiet habe man solches schon gebilligt. Bührle macht auch deutlich: „Es fehlt Wohnraum.“ Hier entstünden sieben 2-Zimmer- und drei 3-Zimmer-Wohnungen, das sei am Markt gefragt.

Deshalb könne man aber nicht sagen, es sei alles möglich, wandte Kraus-Prause ein. Die Be­freiungen müssten verträglich sein mit der Umgebung, und das sehe sie hier nicht. Bürgermeister Bührle hielt ihr entgegen: „Es sind keine gravierenden Abweichungen.“ Wie sich der Baukörper einfüge in die Gegend, sei von der Gemeinde nicht zu beurteilen, sagt Bauamtsleiter Andreas Milde.

Passt das in die Gegend?

„Doch, ich finde schon“, widersprach Rainer Staib (CDU). Es sei ein Riesenbaukörper. Die Angrenzer klagten, das Grundstück werde ausgemostet. Es lägen Einsprüche vor. Petra Csiky (Grüne) sah es als Aufgabe des Gemeinderats, zu sagen: „Wir wollen das so nicht haben.“ Denn: Passe das in die Gegend? Wenn der Bauamtsleiter sage: Es wirke dreigeschossig, sei aber im baurechtlichen Sinne nicht dreigeschossig und wäre dann auch nicht genehmigungsfähig. Und es wirke nochmal größer mit den Balkonen und Gauben, macht Dr. Anne-Dore Ketelsen-Volkhardt (Grüne) geltend.

Hannes Baab (Grüne) gab zu bedenken, dass der Bebauungsplan heute anders aussehen würde. Der stammt aus den 80er-Jahren. Bauamtsleiter Milde konstatiert: Das heutige Gebäude bleibe weit hinter dem zurück, was der Plan zulasse. Bürgermeister Bührle merkt an, dass das Baugesuch nur wegen der Überschreitungen in den Gemeinderat komme. Und die seien vielleicht gar nicht maßgeblich. Es könnte sein, das Landratsamt genehmige das, sagt Milde. Baab fürchtet, dass es so kommt.

Kritisch sehen die Räte auch die Ausfahrt der Tiefgarage genau in der Kurve. Staib will die Zu- und Abfahrt besser geregelt wissen. Wobei Milde sagt: Die Tiefgarage sei eine Verbesserung gegenüber dem jetzigen Zustand. Der Schultes will nun den Ortsplaner der Gemeinde zu Rate ziehen und mit dem Bauherrn das Gespräch suchen.