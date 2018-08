Umfrage Leser genießen ersten GZ-Ausflug

Next

Andreas Drexler spürt in Vellberg seiner frühen Kindheit nach. © Foto: Patricia Jeanette Moser

Klaus Bosch will dieses Jahr an allen vier Ausflügen teilnehmen. © Foto: Patricia Jeanette Moser

Geislingen / Patricia Jeanette Moser

Vellberg und Schloss Hohenstadt waren die Ziele der ersten GZ-Ausfahrt. Was gefiel den Lesern besonders gut? Ein paar Stimmen von Teilnehmern, die den ersten Ausflugstag sehr genossen.

Dieter Köpf (64), Geislingen: „Die Ausflüge werden jedes Jahr schöner. Letztes Jahr war ich dreimal dabei. Dieses Jahr nehme ich an allen vier Ausflügen teil.“

Klaus Bosch (71), Lonsee: „Als Stammgäste bei den GZ-Ausflügen schätzen meine Frau und ich die Ziele, die nette Atmosphäre und die perfekte Organisation. Darüber hinaus sind immer nette Leute dabei.“

Inge Wurster (74), Weiler: „Die Fahrt hierher war sehr schön und Vellberg begeistert uns. Das Hohenloher Land ist ein ganz neues Ziel für uns, das sich wirklich lohnt, wie wir sehen.“

Andreas Drexler (60), Geislingen: „Ich bin in Vellberg geboren und mit fünf oder sechs Jahren von dort weggezogen. Innerhalb eines kurzweiligen Tagesprogramms wandle ich ein wenig auf Erinnerungspfaden.“

Regine Frank (42), wohnt in Bonn, aus Gingen stammend: „Vellberg ist ein Erlebnis. Ich bin erstaunt, dass solche Sehenswürdigkeiten so nah sind. Schloss Hohenstadt ist eine wahre ‚Überraschungsbox’ und entlockt so manches Schmunzeln.“