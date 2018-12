Preis „Höchste Eisenbahn“ für einen Grämmy

Sabine Ackermann

Wir treffen uns unter der Woche zum Billard-, Dart- oder Kicker spielen oder nur zum Reden, Leute treffen oder auch mal Kochen. Wir gehen hin und wieder zum Kart- oder Kanufahren und klettern oder spielen mal Fuß- oder Volleyball. Wir sehen uns und surfen im Internet oder gehen mal ´ne Runde geocachen oder bowlen. „Komm doch einfach vorbei“, lädt das Jugendhaus Bo alle Jugendlichen ab zwölf Jahren zum „offenen Treff“ ein.

Ein Auszug, was nicht nur die beiden Jugendhausleiter und Erzieher Silas Böttcher sowie Sarah Edinger, Nachfolgerin von Gabriel Rembold, mit ihren vielen Mitstreitern auf die Beine stellen. „Hast du Vorschläge und Ideen für unser Programm, dann einfach herkommen, werden die jungen Leute zum „mitmachen und mitgestalten“ eingeladen. Gerade in den ländlichen Kommunen sei die „Mitsprache- und Einbindung“ der Jugendlichen in das Programm von grundlegender Bedeutung, finden Sarah Edinger und Silas Böttcher. „Dadurch fühlen sich die Jungen und Mädchen wohl und werden in ihrer Entwicklung gefördert“. Als Team gemeinsam was schaffen und nicht in Hierarchien denken, das ist das Erfolgsgeheimnis des Bad Boller Jugendhauses.

Und dafür gab es gestern von Tobias Klopfer, Geschäftsführer und Achim Kuhn, erster Vorsitzender des Kreisjugendrings, den „Jugendbeteiligungs-Grämmy 2018 – für einen herausragenden Einsatz in der Jugendbeteiligung“.

Seit etwa zehn Jahren zeichnet der Kreisjugendring Mitglieder für besondere Projekte und Leistungen im Bereich Jugendarbeit aus. Dass die Delegiertenversammlung aus 41 Mitgliedsverbänden bei dieser Auszeichnung aus Plexiglas im Gegensatz zu den anderen Kategorien kein Preisgeld dazu packt, sehen die Geehrten ganz entspannt.

„Wir freuen uns schon darüber, dass wir gewonnen haben“, spricht Silas Böttcher allen aus dem Herzen. „Dafür ist es höchste Eisenbahn geworden“, bringt es Hans-Rudi Bührle auf den Punkt, denn es ist kein Geheimnis, dass der Bürgermeister große Stücke auf die gut funktionierende Einrichtung hält. „Es ist wichtig, dass sich die Jugendlichen ernst genommen fühlen, denn das ist ein Zeichen von Wertschätzung“, sagt das Gemeindeoberhaupt und schiebt nach: „Das heißt auch, für dieses Haus Verantwortung zu übernehmen.“

Insofern begrüßt er die Tatsache, dass anstelle einer Putzfrau die Jugendlichen selbst Besen und Kehrwisch in die Hand nehmen. Bad Boll habe mit deutlichem Vorsprung gewonnenen, verrät Achim Kuhn und Tobias Klopfer weiß genau, wie man das Team des Jugendhauses motiviert: „Wir sehen es auch als Verpflichtung und nicht als Geschenk für die Gegenwart.“

Auch die drei anwesenden Jugendräte Julia Taubert, Chiara Dannenmann und Marius Hosman und Thorsten Steinle, vom Verein „offene Jugendarbeit“, sind sich darüber einig, dass „Jugendbeteiligung immer ein Geben und Nehmen ist“.