Sport „Flying Stacks“ beim Buzzeler-Ball dabei

Am Rosenmontag steigt die große Party

Buzzeler-Ball Die siebte Auflage des Göppinger Fasnets-Buzzeler-Balls hat es wieder in sich: Die große Party am Rosenmontag ab 15 Uhr in der Göppinger Stadthalle ist ein Pflichttermin für alle großen und kleinen Narren.

Programm Die kostümierten Kinder und ihre Eltern erwartet ein dreistündiges Programm. Neben den Stapelkünstlern werden Guggenmusiker mit schrägen Tönen aufspielen und das Kasperltheater mit der Villinger Puppenbühne wird von vielen sehnsüchtig erwartet. Mit einer Zaubershow will Jan Magic die Besucher in seinen Bann ziehen. Alte Bekannte sind die Tänzerinnen der Rechberghäuser Tanzgarde „Lollipops“. Außerdem erwarten jede Menge Spiele und Musik das närrische Jungvolk.

Karten Tickets zu 6 Euro pro Person (Tageskasse 7 Euro) gibt es bei der NWZ in der Rosenstraße. Der Reinerlös kommt der Aktion „Gute Taten“ zugute.