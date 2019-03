ÖPNV „Fahrgast-Info macht nur Sinn bei vielen Linien“

Böhmenkirch / Thomas Hehn

Braucht man elektronische Fahrgastinformationssysteme für die Bushaltestellen in Böhmenkirch? „Das ist eine super Sache“, warb Bauamtsleiterin Elke Ihring in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates für die digitale Ergänzung des seit Januar geltenden neuen ÖPNV im Kreis (siehe auch Info). Einziger Nachteil: „Die Gemeinde muss die Hinweistafeln zahlen“, räumte Ihring ein. Wenn in jedem Teilort eine Haltestelle mit dem neuen Infosystem ausgerüstet würde, kämen bei sieben Haltestellen inklusive Montage Gesamtkosten in Höhe von 25 000 Euro zusammen, rechnete die Bauamtsleiterin vor.

Jugend nutzt schon VVS-App

„Was soll das bringen, außer dass es viel Geld kostet? Die jungen Leute haben sowieso die VVS-App auf ihrem Handy“, zweifelte Andreas Boscu generell am Nutzen der Aktion. „Bei uns steigen die Schüler in einen Bus ein. Ansonsten stehen den ganzen Tag über nur zwei, drei Leute an der Haltestelle“, ergänzte Gemeinderat Erwin Lang aus Treffelhausen. „Je mehr Linien es gibt, desto mehr machen die elektronischen Hinweistafeln Sinn“, erläuterte Thomas Merkle, als Busunternehmer auch für den Landkreis im Einsatz und damit ausgewiesener Nahverkehrsexperte im Gremium.

„In Großstädten ist das sicher eine wunderbare Sache, aber auf dem Land?“, zweifelte auch Philipp Elwert. Er schlug als Kompromiss schließlich vor, die Hinweistafeln vorerst nur im Hauptort Böhmenkirch aufzuhängen, da sich zumindest hier mehrere Buslinien kreuzen. „In den Teilorten können wir dann immer noch nachziehen“, meinte Elwert.

Testphase im Hauptort

So sah es auch der Rest im Gremium: Einstimmig wurde beschlossen, für 3000 Euro zunächst nur eine digitale Tafel an der Haltestelle vor dem Rathaus für die Linien Richtung Göppingen und Geislingen zu testen. Mit einer zweiten Hinweistafel in der Gegenrichtung will man warten, bis klar ist, ob der ÖNPV im Kreis Göppingen auch mit dem Nahverkehr im Nachbarkreis Heidenheim vernetzt ist.

Info Über „Dynamische Fahrgastinformationsanzeiger“ (DFI-Anzeiger) bekommen Fahrgäste in Echtzeit Informationen über Verbindungen, Umsteigemöglichkeiten und Verspätungen auf den jeweiligen Buslinien.