Polizeiarbeit Wieso Hubschrauberflüge an der Tagesordnung sind

Kreis Göppingen / Susann Schönfelder

Immer wieder klagen Anlieger über Lärm von Hubschraubern. Doch daran führe kein Weg vorbei, sagt Polizeipräsident Papcke.

Der Himmel über Baden-Württemberg ist das Einsatzgebiet der Polizeihubschrauberstaffel. Sie hat ihr Domizil am Flughafen Stuttgart und gehört seit der Polizeireform im Jahr 2014 zum Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen. „Eine Maschine ist immer für das Spezialeinsatzkommando reserviert“, erklärt Michael Bantle, Leiter der Hubschrauberstaffel. Das SEK wiederum ist ebenfalls am Standort Göppingen angesiedelt. Hubschrauberflüge sind deshalb an der Tagesordnung – zum Ärger mancher Bürger, die sich an dem Lärm stören.

Erst kürzlich waren die Helikopter-Flüge Thema im Gammelshäuser Gemeinderat. Bürgervertreter Walter Krummrein hatte sich erkundigt, ob es möglich sei, dass die fliegenden Polizisten ihre Übungen anderswo abhalten könnten. Es sei „oagnehm“, wenn ein Hubschrauber eine Stunde lang über seinem Grundstück kreise und Lärm mache.

Ralph Papcke, Präsident des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen, nimmt die Beschwerden, auch wenn es sehr wenige seien, sehr ernst. Aber: „Die Grundbotschaft lautet: Wir machen nichts, um jemanden zu ärgern oder aus Spaß an der Freud’. Wir tun das für die Sicherheit des Landes“, betont der Leiter des Präsidiums. Papcke gibt auch zu bedenken, dass die Leute oft nicht differenzierten, ob es sich bei dem Hubschrauber um die Polizei oder Notärzte handelt. Rettungshubschrauber landen nämlich nachts auf dem Gelände des Polizeipräsidiums Einsatz an der Heininger Straße – so lange, bis der Neubau der Klinik am Eichert fertig ist. Tagsüber bietet das Christophsbad seinen Landeplatz für Rettungshubschrauber interimsweise der Klinik am Eichert an.

Warum der Polizeihubschrauber häufiger über Göppingen unterwegs ist als früher und wie die Polizei aus der Luft arbeitet, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der NWZ sowie im E-Paper.