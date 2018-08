Medizin Chefärzte fordern klare Anlaufstellen

Kreis Göppingen / Isabelle Jahn

An den Kliniken in Geislingen und Göppingen kommen immer mehr Patienten in die Notaufnahme. Chefärzte wollen eine gezieltere Lenkung.

Die Zahl der Patienten in den Zentralen Notaufnahmen (ZNA) der Helfenstein-Klinik in Geislingen und der Klinik am Eichert in Göppingen ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen: Zählte man 2010, im Jahr der Eröffnung der Notaufnahme in Göppingen, noch 28 000 Patienten, sind es mit 60 000 im Jahr 2017 mehr als doppelt so viele. In Geislingen ist die Entwicklung ähnlich, in der ZNA der Helfenstein-Klinik zählte man im vergangenen Jahr 25 000 Patienten.

Die Verantwortlichen der beiden Notaufnahmen sehen die Ursache unter anderem darin, dass Patienten nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Sie befürworten eine engere Zusammenarbeit von niedergelassenen Ärzten und Klinikärzten und klare Anlaufstellen. Die Zunahme an Patienten in der ZNA fordert nämlich nicht nur die Ärzte heraus und bringt lange Wartezeiten mit sich, sondern belastet die Kliniken auch finanziell.

