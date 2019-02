Märchen „Die schöne Lau“ auf der Orgel

Eislingen / SWP

Ein Orgel-Märchen für Kinder und Erwachsene ist am Sonntag ab 17 Uhr in der Eislinger Christuskirche zu hören. Rüdiger Erk (Sprecher), Bezirkskantor Tobias Horn (Orgel) und Alex Betsch (Schlagwerk) führen das Märchen „Die schöne Lau“, die berühmte Erzählung von Eduard Mörike, auf, die der Stuttgarter Komponist Rainer Bohm und der Maler Hartmut Mezger in eine multi-mediale Fassung gebracht haben. Zu Live-Musik und Erzählung kommt eine Geschichte in annähernd 100 Bildern, die auf Großleinwand im Kirchenraum zu sehen sind.

Eduard Mörike (1804-75) ist Hauptvertreter des Biedermeier, der Epoche zwischen Romantik und Realismus. Seine Novellen und Gedichte zählen zu den berühmtesten der deutschsprachigen Literatur.

Organist Tobias Horn, geboren 1970, studierte Evangelische Kirchenmusik und Orgel-Solistenklasse an der Musikhochschule Stuttgart. Als Kirchenmusiker und Dirigent hat er die großen Werke der Literatur einstudiert und aufgeführt, darunter Bachs Passionen, Kantaten und Messen, Mozarts c-Moll-Messe und Requiem sowie Requiems von Brahms, Fauré, Verdi und Duruflé. Der Schlagzeuger Alex Betsch, geboren 1969 in Ludwigsburg, ist Jazz-Berufsmusiker. Der Komponist Rainer Bohm hat an der Musikhochschule Trossingen Kirchenmusik studiert und ist seit 2002 gemeinsam mit Gabriele Timm-Bohm Kirchenmusiker in Stuttgart-Vaihingen.