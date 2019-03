Orgelmärchen „Die schöne Lau“ als Orgelmärchen in Eislingen

Eislingen / Walter Blum

Eine multimediale Aufführung mit Text, Bildern und Musik zu Eduard Mörikes Märchen „Die schöne Lau“ erlebten Kinder und Erwachsene am Sonntag in der Christuskirche Eislingen. Die Geschichte von der melancholischen Nixe Lau, die einsam in ihrem Palast am Grunde des Blautopfs lebt und nur glücklich werden kann, wenn sie fünfmal lacht, hat der Stuttgarter Komponist Rainer Bohm für Orgel und Schlagzeug vertont und der Maler Hartmut Mezger mit über hundert zauberhaften Aquarellen illustriert.

Rüdiger Erk erzählte die Geschichte und charakterisierte die handelnden Personen durch differenzierte Sprechweisen, auch im breiten Schwäbisch der Blaubeurer, die der Lau schließlich zu ihrem Glück verhelfen. Die leicht fassliche Musik verstärkte die beiden anderen Ebenen in kurzen Passagen, tänzerisch, lyrisch oder auch dramatisch.

Da plätscherte das Flüsschen Blau durch die Wiesen, die Nixen tanzten Boogie Woogie (was die Lau allerdings nicht aufheitern konnte) und ein Gewitter mit Blitz und Donner drohte das Städtchen zu überschwemmen.

Der Organist Tobias Horn nutzte dabei die breite Palette an Klangfarben der spätromantischen Christuskirchen-Orgel analog zu den leuchtenden Farben der Bilder. Alex Betsch am Schlagzeug setzte dezente rhythmische Akzente oder auch donnernde Kaskaden.

Und was hat es nun mit dem Klötzle Blei auf sich? Die Lau versucht sich an dem berühmten Zungenbrecher, verhaspelt sich ständig und muss darüber herzhaft lachen.

Pfarrer Frieder Dehlinger, der in Blaubeuren aufgewachsen ist, beherrscht das Sprüchlein natürlich perfekt. Auch die Zuhörer versuchten sich daran und so endete das Märchen in allgemeiner Heiterkeit und großem Applaus für den Sprecher, die beiden Musiker, den anwesenden Komponisten und sicher auch zu einem guten Teil für den Maler der ausdrucksstarken Bilder.

Walter Blum