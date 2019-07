Der Verein hat mit diesem „Wagnis“ einen großen Schritt in Richtung Zukunft gemacht, findet Karin Tutas in ihrem Kommentar. Es war ein mutiger und im Verein sehr umstrittener Schritt, den der TSV Süßen gewagt hat. 6,5 Millionen Euro in das neue Sportvereinszentrum zu investieren, war ein höchst riskantes Unterfangen. Aber der Verein hat mit diesem von seinem Präsidenten als „Wagnis“ eingestuften Projekt einen gro...