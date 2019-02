Konzert „acaBelles“ heben im Uditorium musikalisch ab

Uhingen / Nicole Feifel

Die Koffer voll mit Musik, war alles bereit für „Eine Reise um die Welt“. Zu dieser hatte das Vocalensemble „acaBelles“ ins Uditorium nach Uhingen eingeladen. Und die Gäste waren der Einladung zahlreich gefolgt.

Im vollbesetzten Saal begrüßten die 19 jungen Frauen des Ensembles die Zuschauer programmatisch mit der „Fuge aus der Geographie“ von Ernst Toch. Bevor die musikalische Weltreise startete, durfte man zunächst vertrauten Klängen aus der Heimat lauschen. Stücke von Silcher, Brahms und das allseits bekannte „Muss i denn zum Städtele hinaus“ bildeten quasi den Beginn der Reise.

Gefühlvolle Lieder aus Frankreich und Italien führten die Reisenden dann in Richtung Süden. In Spanien machte das Ensemble mit dem beschwingten „Danza“ einen kurzen Zwischenstopp, um anschließend gen Norden zu ziehen. In Großbritannien angekommen, zeigten die jungen Frauen ihre Bandbreite und gaben neben dem traditionellen „Amazing Grace“ auch aktuellere Chart-Hits wie Coldplays „Viva la Vida“ zum Besten.

Für Abwechslung sorgten auch immer wieder solistische Darbietungen, die sich mit Ensemblestücken abwechselten. Gespickt war das Konzert mit liebevoll ausgewählten Details, die an die jeweiligen Lieder und Länder angepasst waren. So wurde die Reise mit Wollmützen im kalten Norden fortgesetzt. Dem finnischen „Tuoll’ on mun kultani“ folgte ein Medley aus Abba-Hits.

Mit angelegten Sicherheitsgurten, verstautem Handgepäck und senkrecht gestellten Sitzen hob die „Air acaBelles“ im zweiten Teil nach Ungarn ab. Dort empfing man die Reisenden mit dem A-Cappella-Stück „Szellö Zúg“. Dass Flugkapitän Wolfgang Proksch nicht nur als Dirigent sein Flugzeug fest im Griff hat, zeigte er als Cellist mit dem „Walzer Nr. 2“ von Dimitri Schostakowitsch. Begleitet wurde er dabei von Pianist Gregor Kissling, der die Darbietungen des Ensembles während der gesamten Reise als musikalischer Flugbegleiter hervorragend untermalte.

Von Russland ging die Reise weiter nach Afrika. Dort warteten die jungen Frauen mit Klassikern wie „Pata Pata“, „The Lion Sleeps Tonight“ und „Can You Feel the Love Tonight“ aus dem Musical „König der Löwen“ auf. Der Flug nach Amerika wurde von Bachs „Air“ umrahmt. Mit „Jar of Hearts“, „You’re the One That I Want“ und „Singing in the Rain“ entdeckten die Zuschauer das musikalische Amerika, bevor das Paradestück „El vito“ den Abschluss der Weltreise bildete.

Mit tosendem Applaus bedankte sich das Publikum für die traumhafte Reise durch Länder aus Nah und Fern. Nicole Feifel