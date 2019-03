Im Wald zwischen Aichelberg und Zell gammeln in einem alten Schieferbruch zwei Gebäude und Unrat vor sich hin. Seit 20 Jahren gehen zwei Landratsämter dagegen vor.

Von weitem ist das Rauschen der Autobahn zu hören, ansonsten sorgen hier nur Vögel mit ihrem Zwitschern für Geräusche. Im lichten Wald ist der Boden von tausenden Bärlauch-Pflanzen bedeckt, ein einsames Naturidyll, irgendwo an den Gemarkungsgrenzen von Zell u.A., Aichelberg und Holzmaden. Hinter der nächsten Wegbiegung steht plötzlich ein baufälliges Gebäude, halb zusammengestürzt. Jede Menge Unrat, Reifen, Elektrogeräte, Matratzen, Betonrohre und ein riesiger Lkw-Anhänger gammeln am Rand des Waldstücks vor sich hin.

Altes Schieferbruch-Gelände

Früher war hier ein Schieferbruch. An dem Geisterhaus hängt noch ein Schild. „Grabungsschutzgebiet Versteinerungen Holzmaden“ steht darauf. „Verordnung des Regierungspräsidium Stuttgart vom 15.5.1979“. Das Betreten des Schieferbruchs sei verboten, das Sammeln von Fossilien bedürfe einer schriftlichen Genehmigung. Doch Fossilien hat hier schon lange niemand mehr gesammelt, auch ansonsten wurde seit Jahrzehnten kein Schiefer abgebaut.

Was wie eine illegale Mülldeponie wirkt, beschäftigt tatsächlich seit Jahrzehnten die Behörden. Eines der Hauptprobleme ist die Lage am Rand dreier Gemeinden – und dann auch noch auf den Gebieten zweier Landkreise. „Ich glaube, die Verantwortung wird zwischen den Landkreisen Göppingen und Esslingen immer ein bisschen hin- und hergeschoben“, meint der Zeller Bürgermeister Werner Link.

Sein Amtskollege Martin Eisele aus dem Nachbarort ist jedenfalls froh: „Der ehemalige Schiefersteinbruch ist nicht mehr auf Aichelberger Gemarkung.“ Er sagt, er wisse aber, „wenn’s in der Vergangenheit um Altlasten, Naturschutz oder Müll ging, haben die Landratsämter Göppingen und Esslingen die Dinge geregelt und besprochen“. Früher seien auch diverse alte Baufahrzeuge auf dem Gelände gestanden, die seien nun aber weg. „Es besteht vermutlich keine Gefahr mehr für das Grundwasser.“

Zwei Landratsämter involviert

Peter Keck, Pressesprecher des Landratsamts Esslingen, kann eine ganze Menge über die Müllhalde berichten, seit 1999 ist seine Behörde immer wieder mit dem Thema befasst. Früher sei auch immer wieder die Göppinger Kreisverwaltung eingebunden gewesen, erzählt er. „Das Material wurde immer mal zwischen Esslingen und Göppingen hin- und herbewegt.“ Pech für Kecks Behörde: „Jetzt liegt aber alles auf Esslinger Gemarkung, wir haben nun den Hut auf.“

Der Pressesprecher gibt einen kleinen Einblick ins Abfallrecht: „Was viele als Müll empfinden, ist nicht unbedingt im rechtlichen Sinne als Abfall zu bewerten.“ Soll heißen: „Es ist kein Abfall, wenn der Eigentümer geltend macht, er wolle es noch verwenden.“ Das sei in diesem Fall immer wieder geschehen. Dennoch habe es im Laufe der Jahre etliche Verfahren gegeben.

Es begann mit einer Verfügung gegen eine Baufirma, die dort unrechtmäßig Fahrzeuge abgestellt hatte. Nichts passierte, „dann wollten wir in die Zwangsvollstreckung gehen“, sagt Keck. Doch just in diesem Moment löste sich die Baufirma auf.

Also gab es wieder eine Anordnung, Empfängerin war die Grundstückseigentümerin. Schließlich landete die Sache vor dem Verwaltungsgericht – dann waren die Fahrzeuge aber plötzlich weg. 2007 gab es ebenfalls eine Anordnung wegen des Mülls, 2010 erneut. Auch dieses Mal war das Verwaltungsgericht die nächste Station. Dort wurde ein Vergleich geschlossen, die Grundstückseigentümerin bekam eine Fristverlängerung. „Dann ist die Eigentümerin gestorben“, sagt Keck. Jetzt sei eine Erbengemeinschaft der Ansprechpartner. „Die zeigt sich kooperativ“, meint der Pressesprecher des Esslinger Landratsamts.

Bodenverunreinigungen festgestellt

„Festgestellte Bodenverunreinigungen wurden ordnungsgemäß beseitigt.“ Keck betont aber auch: „Zufrieden sind wir mit dem Ergebnis noch nicht.“ Vor allem der Zustand des Gebäudes bereitet Sorgen, Keck bedauert: „Jeder Eigentümer hat das Recht, sein Gebäude verfallen zu lassen.“ Er müsse aber für die Verkehrssicherungspflicht sorgen. Ob dies am ehemaligen Schieferbruch geschah, ist zumindest fraglich. Das einsturzgefährdete Gebäude, eine weitere, marode Hütte sowie das gesamte Areal sind frei zugänglich.

Schon im Jahr 2004 war das Landratsamt Göppingen aktiv geworden. Damals war auf Gemarkung des Kreises Göppingen ein illegaler Lagerplatz für Bauschutt eingerichtet worden. Dies wurde seinerzeit von der Behörde mittels einer baurechtlichen Anordnung untersagt, schreibt Pressesprecherin Julia Schmalenberger in einer E-Mail. Die Beseitigung des Bauschutts sei über eine abfallrechtliche Verfügung angeordnet worden. „Daraufhin wurde die Zwischenlagerung von Bauschutt eingestellt und der bereits abgelagerte Bauschutt beseitigt.“