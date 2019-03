Bei einem Ranking, basierend auf Google-Rezensionen, schneiden die Thermen und Bäder im Kreis Göppingen nicht gut ab.

Wie beliebt sind Deutschlands Saunen, Bäder und Thermen? Damit hat sich das Internetportal Testberichte.de zum zweiten Mal in seinem Thermen-Ranking beschäftigt. Insgesamt knapp 370.000 Google-Rezensionen zu 486 Thermen und Saunen in ganz Deutschland hat das Internetportal für das Ranking ausgewertet.

Göppinger Bäder abgeschlagen

Die beliebteste Wellness-Oase hat von ihren Besuchern durchschnittlich 4,7 (von 5) Sterne erhalten, die unpopulärste Einrichtung liegt bei 2,7 Sternen.

Die Saunen, Bäder und Thermen im Kreis Göppingen schneiden bei der Auswertung der Google-Rezensionen nur mäßig gut ab. So liegen die Barbarossa-Thermen in Göppingen abgeschlagen auf Platz 396. Dabei lagen zum Zeitpunkt der Erhebung 386 Google-Bewertungen vor. Durchschnittlich kamen die Barbarossa-Thermen, die derzeit mitten im Umbau stecken, auf eine Bewertung von 4 Sternen.

Zum Abschneiden der Barbarossa-Thermen im Ranking wollten die Stadtwerke Göppingen als Betreiber keine Stellung nehmen. „Zum Thema Internet-Ranking nehmen wir prinzipiell keine Stellung, da die Seriösität, Kriterienbewertung, Unabhängigkeit etc. solcher Portale nicht überprüft werden kann“, teilt der Betreiber mit. Man fordere aber aktiv Kundenrückmeldungen ein, „deren Ergebnisse werden ausgewertet und führen je nach Priorität zu Sofort- oder längerfristigen Maßnahmen.“ Mit dem Feedback des vergangenen Jahres sei man sehr zufrieden, trotz der Baumaßnahmen habe man sehr viele positive Rückmeldungen bekommen.

Baustelle Neues Foyer der Göppinger Barbarossa-Therme entsteht Auf der Baustelle der Barbarossa-Therme wurden die Verschalungen für die Wände des Anbaus angebracht.

Im Vorjahr noch landeten die Barbarossa Thermen im Thermen-Ranking des Internetportals auf Platz 311. Damals hatten 159 Besucher auf Google ihre Bewertung für das Bad abgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr nahmen die Bewertungen also um 128 Prozent zu.

Zwei Kreis-Bäder nicht im Ranking

Das Thermalbad Bad Überkingen landet im Ranking auf Platz 179. Die Vinzenz-Therme in Bad Ditzenbach schaffte es erst gar nicht in die Toplist, innerhalb derer 486 Thermalbäder in ganz Deutschland ausgewertet wurden. Aufgenommen wurden allerdings auch nur Bäder, die über 100 Bewertungen auf Google vorzuweisen hatten. Somit ebenfalls nicht im Ranking taucht das Badhaus Bad Boll auf. Mit gerade mal 23 Bewertungen auf Google fiel das kleine Badhaus ebenfalls durchs Raster des Rankings.

Unangefochten auf Platz 1 des Thermen-Rankings landete mit durchschnittlich 4,7 Sternen das Main-Sauna-Land in Eibelstadt. Auf dem letzten Platz steht die Bernsteintherme in Zinnowitz, an sie vergaben Besucher auf Google durchschnittlich nur 2,7 Sterne.

Den ganzen Testbericht gibt es auf testberichte.de.