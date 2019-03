Kreissparkassen Personal aus 17 Filialen wird abgezogen: Kritik der Gemeinden

Kreis Göppingen / rh, kat, isi

Nach der Ankündigung der Kreissparkasse Göppingen, aus 17 Filialen im Landkreis das Personal abzuziehen, üben Vertreter betroffener Gemeinden Kritik.

In Geislingen ist der Stadtbezirk Eybach betroffen. Oberbürgermeister Frank Dehmer erklärt, er bedauere die Entscheidung „insbesondere für die Eybacher KSK-Kunden, aber auch für Durchreisende“ sehr. Allerdings habe die Kreissparkasse die Entscheidung wohl basierend auf entsprechenden Fakten getroffen – dies hätten ihm die Verantwortlichen noch einmal versichert. Dehmer führt die Entscheidung auf das veränderte Verhalten der Kunden zurück, die weniger Bankgeschäfte tätigten, die in der Filiale abgewickelt werden müssten. Und auf das anhaltende niedrige Zinsniveau, das zwar zu günstigen Krediten, aber auch zu weniger Einnahmen bei den Banken führe. „Da eine Bank ein Wirtschaftsunternehmen ist – auch eine Kreissparkasse – muss man hier den aktuellen Entwicklungen Rechnung tragen, wenn man sein Unternehmen dauerhaft erfolgreich und rentabel führen will. Und dies führt dann auch zu solch unpopulären Maßnahmen, die alle Kunden und auch Bürgermeister bedauern, die man aber nüchtern betrachtet nachvollziehen kann und muss.“

Unterschriftenaktion in Kuchen

In Kuchen will man sich noch nicht geschlagen geben: Der CDU-Gemeindeverband hat eine Unterschriftenaktion initiiert. „Wir wissen nicht, ob das hilft. Aber wenn wir es nicht versuchen, werden wir es auch nie erfahren“, sagt der Ortsverbandsvorsitzende Andreas Kiene. Mit der Aktion könnten die Bürger zeigen, „welche Bedeutung die Sparkassen-Filiale für sie hat“. Die Unterschriftenaktion solle vor allem eine klare Botschaft zum Ausdruck bringen: „Uns passt das nicht!“

Fürsprecher dieser Aktion ist Kuchens Bürgermeister Bernd Rößner, der die Verantwortlichen der Kreissparkasse deutlich kritisiert. Er sei „überrascht und frustriert“ gewesen, zumal es keine Vorzeichen für eine „solch gravierende Umwandlung“ gegeben habe. „Nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass es in einem Ort unserer Größe mit etwa 5600 Einwohnern statt einer großen Filiale künftig nur noch eine Selbstbedienungsfiliale geben soll“, teilt er mit. Es werde auch in den nächsten Jahren noch viele Kunden geben, die persönliche Beratung, Hilfestellungen und auch diverse Serviceleistungen benötigen würden, glaubt er. Wieso habe es keine kleineren Schritte wie reduzierte Öffnungszeiten, kleinere Geschäftsräume oder eine Fusion mit der Filiale in Gingen gegeben? Die Herabstufung zur Selbstbedienungsfiliale könne er vor allem mit Bezug auf die Service-Versprechen des Kreditinstituts „Ihre Sparkasse vor Ort“ oder „Ihr starker Partner in der Nähe“ nicht nachvollziehen. „Die jetzige Lösung kann uns jedenfalls nicht zufrieden stellen; das reduzierte Angebot ist aus meiner Sicht zu wenig“, betont er.

Kritik aus Bad Ditzenbach

Der Bad Ditzenbacher Bürgermeister Herbert Juhn bezeichnet den geplanten Wegfall des gewohnten Service-Umfangs der Sparkassen-Filiale in seiner Gemeinde als „sehr bedauerlich“. Er kritisiert das Kommunikationsmanagement der Verantwortlichen der Sparkasse: „Ich bin davon überrascht worden.“ Es sei schade, „dass wir Bürgermeister nicht vorher eingebunden, sondern vor vollendete Tatsachen gestellt wurden“. Gut sei, dass „der Kassenautomat bleibt“ und Beratungsleistungen nach vorheriger Terminvereinbarung angeboten werden. Er habe angeregt, dass zumindest einmal in der Woche eine mobile Sparkasse vor Ort ist, betont Juhn. „Das will der Vorstand prüfen.“ Dass die Badgemeinde ausstirbt, nachdem bereits im vergangenen Jahr die einzige Apotheke im Kurort und die Volksbank-Filiale geschlossen hatten, will Juhn so nicht gelten lassen. Als Gesamtgemeinde gesehen, bleibe ja der volle Service der Kreissparkasse in Gosbach erhalten. Außerdem zeige der Kindergartenneubau, „dass Bad ­Ditzenbach nicht ausstirbt“. Trotzdem bleibe es „eine große Herausforderung, sich dafür einzusetzen, dass auch im Ortsteil Bad Ditzenbach eine gute Infrastruktur besteht.“

Bad Überkingen verhandelt

Bad Überkingens Bürgermeister Matthias Heim ist von den Plänen der Kreissparkasse nicht begeistert. Damit gehe ein Stück Infrastruktur im Ort verloren. „Aber wenigstens bleibt uns noch die Selbstbedienungsfiliale.“ Heim ist derzeit in Verhandlungen mit der Bank, dass in der Bad Überkinger Filiale noch ein Terminal für Einzahlungen und Überweisungen aufgestellt wird. „Dann können alle Bankgeschäfte vor Ort erledigt werden, wenn auch ohne Personal.“