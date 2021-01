Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat für den Kreis Göppingen einen „Impf-Termin-Service“ eingerichtet. Der Grund: Viele ältere Menschen, die einen Termin für die Corona-Impfung vereinbaren möchten, fühlen sich überfordert, schreibt der AWO-Ortsverein Eislingen in einer Pressemitteilung.

Impftermine Göppingen: Hilfe beim Buchen

Unter der eingängigen Telefonnummer (07161) 96-12345 können ältere Menschen ab kommender Woche den Wunsch nach Unterstützung beim Buchen eines Impftermins im Internet äußern. „Die AWO versucht dann, für Impfberechtigte online einen Termin in einem Impfzentrum einzubuchen“, sagt Initiator Harald Kraus von der AWO Eislingen.

Die Aktion wird kostenlos mit Ehrenamtlichen gemacht. Spenden werden gemeinnützig verwendet. Wer den Service in Anspruch nehmen möchte, muss kein AWO-Mitglied sein. Den „Impf-Termin-Service“ ist dienstags von 9 bis 11 Uhr (erstmals am 2. Februar), mittwochs von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 9 bis 11 Uhr und freitags von 11 bis 13 Uhr zu erreichen. Konnte der Termin gebucht werden, erhalten Impfwillige die Bestätigungs-E-Mail, die sie dann beim Impftermin vorlegen müssen, heißt es in der Mitteilung.