Keine Entspannung bei der Coronaentwicklung im Landkreis Göppingen in Sicht. Während im Kreis Esslingen die 7-Tage-Inzidenz massiv ansteigt und am Sonntagabend bereits 74,4 betrug, ist auch im Kreis Göppingen ein Anstieg zu verzeichnen.

Im Kreis Göppingen betrug die 7-Tage-Inzidenz am Sonntagnachmittag um 16 Uhr 34,5 und steigt damit im Vergleich zum Freitag wieder an.

Nah an kritischem Wert

Am Freitag hatte der Wert 31,8 betragen und hat im Verlauf des Wochenendes somit nochmal angezogen.

Noch am Donnerstag hatte der Kreis am kritischen Warnwert bei den Corona-Infektionszahlen gekratzt. Der Warnwert liegt bei 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen. Am Donnerstag lag der Wert bei 34,9 und damit knapp unter dem kritischen Wert.

Sollte der Wert die 35 übersteigen, gibt es weitere Beschränkungen. In Esslingen, wo der Wert am Sonntag bei 74,4 lag, gilt beispielsweise eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum und es gelten bei Feiern und Treffen noch strengere Regeln.

Mit Stand vom Montagmorgen sind es im Kreis Göppingen 1298 Personen, die am Coronavirus erkrankt sind.

