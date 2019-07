Der TSV Süßen hat 6,5 Millionen Euro in seine neue Heimat Fit-plus investiert. Wo andere Vereine ums Überleben kämpfen, konnte der TSV mit dem Sportzentrum seine Mitgliederzahl bereits deutlich steigern. Karl Leonhard wischt sich den Schweiß von der Stirn, während er weiter kräftig in die Pedale des Indoor-Fahrrads im Sportvereinszentrum Fit-plus des TSV Süßen tritt. Der größte Verein im Ort hat nach reiflicher Überlegung und gründlicher Planung das Projekt in den vergangenen Jahren umgeset...