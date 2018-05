Fest 60 Jahre Kameradschaft im Zeichen der Musik

Deggingen / Von Patricia Jeanette Moser

Lange schon wird in Deggingen musiziert. Unterlagen des Vereins belegen musikalische Aktivitäten seit mehr als 150 Jahren. Aus diesem Grund gab es zum 50-jährigen Jubiläum, also bereits vor zehn Jahren, die „Pro-Musica-Plakette“ für mehr als 100 Jahre musikalische Tradition in Deggingen. Dieses Jahr wird die Gründung des Vereins im Jahr 1958 gefeiert – also der 60. Geburtstag.

Mit 20 Musikern begann alles unter dem Dirigat von Emil Späth. Der Erste Vorstand war zu dieser Zeit Anton Diebold. Ihm folgten die Vorstände Manfred Dangelmaier und danach Roland Schidloch, der das Amt des Ersten Vorsitzenden noch heute inne hat. „Unser Verein ist sehr konstant und solide geführt“, sagt der Zweite Vorsitzende, Julian Dierstein nicht ohne Stolz. Was 1958 bescheiden begann, entwickelte sich zu einem großen Musikensemble mit zwischenzeitlich 48 aktiven Musikern. Seit jeher proben die Musiker am Freitagabend und so wird dies heute noch gehalten.

In den vergangenen 60 Jahren hatte der Musikverein nur vier Dirigenten und die genannten drei Vorstände. Karlheinz Maderner übernahm von seinem Vater Rudolf Maderner im Jahr 1997 das Dirigat. Der Musikverein Deggingen tritt damals wie heute bei Gemeindefesten, kirchlichen Anlässen und natürlich an der Fasnet auf. Sage und schreibe sieben Tälesmusiker-Treffen stemmten die Vereinsmitglieder in der Vergangenheit. Damit verschafften sich die Musiker einen ausgezeichneten Ruf über die Gemeindegrenzen Deggingens hinaus.

Vier aktive Gründungsmitglieder

Die Freude an der Musik verbindet eine gewachsene kameradschaftliche Gemeinschaft. Aus diesem Grund spielen heute noch vier Gründungsmitglieder mit im Musikverein. Auch nach 60 Jahren macht das gemeinsame Musizieren noch Spaß bei: Helmut Heundl (77), Josef Maier (73), Edwin Raizner (78) und Theo Wagner (77). Letzterer ist darüber hinaus Ehrenschriftführer und verfügt über ein umfangreiches Archiv zur Geschichte des Musikvereins.

Die „alte Heimat“ des Musikvereins Deggingen war einst die Alte Realschule, das Emil-Herbst-Haus, das mittlerweile abgerissen wurde. Schöne moderne Vereinsräume fanden die Vereinsmitglieder dafür im Bürgerzentrum. Mit großem Engagement und Eigeninitiative hat sich der Verein hier eingerichtet. Im großen Probenraum wird gemeinsam musiziert. Im Aufenthaltsraum mit Küche sitzen die Musiker nach der Probe gerne beieinander. Die Gemeinschaft umfasst altersmäßig die Jugend ab 15 Jahren bis hinauf zu den Gründungsmitgliedern um die 80 Jahre. „Alt und Jung harmonieren musikalisch und auch menschlich miteinander“, betont Julian Dierstein.