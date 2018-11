Bundesstraße Dramatische Zunahme des Lkw-Verkehrs auf der B 297

Kreis Göppingen / Dirk Hülser

Eine Zählung belegt die dramatische Zunahme des Lkw-Verkehrs auf der B 297 im Schurwald. Wäschenbeurens Bürgermeister schreibt einen Brandbrief.

Immer mehr Verkehr auf der B 297 zwischen Göppingen und Wäschenbeuren, immer mehr Lkw, immer mehr Stau: Den betroffenen Kommunen stinkt das im wahrsten Sinne des Wortes gewaltig, sie suchen weiter nach Lösungen. Wäschenbeurens Bürgermeister Karl Vesenmaier fordert ein langfristig angelegtes Konzept, seine Amtskollegin aus Rechberghausen, Claudia Dörner, gibt heute im Gemeinderat die Ergebnisse einer Lkw-Zählung bekannt. Dem soll ein Treffen mit Verantwortlichen verschiedener Behörden folgen.

Im April 2012 trat das Lkw-Lenkungskonzept im Schurwald in Kraft. Seitdem sind alle Querungen vom Fils- ins Remstal für schwere Lkw gesperrt – außer die Route über die B.297. Dörner hat die Zahlen parat, die seinerzeit ermittelt wurden. In Rechberghausen waren es vor den Sperrungen 1150 Lkw über 3,5 Tonnen am Tag, danach 1230. Damals habe das Regierungspräsidium gesagt, dann sei ja alles gut, es gebe kaum Veränderungen, berichtet die Rathauschefin. Seither wurde nicht mehr gezählt.

„Wir haben Zählgeräte gekauft, weil wir wissen wollten, wie viele Lkw jetzt durchfahren“, sagt Dörner. Über zwölf Wochen hinweg wurde gezählt, das Ergebnis spricht eine klare Sprache: 1954 Lkw fuhren im Schnitt pro Tag durch die Gemeinde. Selbst wenn einige Omnibusse oder Traktoren mit Anhänger abgezogen würden, sei dies eindeutig. Das entspricht einer Steigerung von weit mehr als 50 Prozent im Vergleich zu vor sechs Jahren.

In der Donnerstagsausgabe der NWZ sowie im E-Paper lesen Sie:

- Was die nächsten Schritte sind.

- Welche Maßnahmen die Bürgermeister der Anliegergemeinden ergreifen wollen.

- Was der Bürgermeister von Wäschenbeuren, Karl Vesenmaier, in seinem Brandbrief fordert.

- Welche Rolle die Stadt Göppingen bei den Plänen spielt.