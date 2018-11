Kreis Göppingen / ra

Das Land investiert insgesamt rund 3,7 Millionen Euro in die Erweiterung und Sanierung von Schulgebäuden im Landkreis Göppingen. Das teilt die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Razavi mit.

Auch die Geislinger Gemeinschaftsschule am Tegelberg kommt dabei in den Genuss von Fördermitteln. Sie erhält für Erweiterungen insgesamt 296 000 Euro aus Schulbauförderprogrammen des Landes. Mehr über die Schulbauförderung gibt’s am Mittwoch, 28. November, in der Printausgabe der GZ und im E-Paper.