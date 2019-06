Bernd Hohnecker fährt für die Gosbacher Speditionsgesellschaft mit dem Showtruck die Peri-Niederlassungen auf dem Kontinent an.

Bernd Hohnecker aus Süßen ist in diesem Sommer mit seinem 510 PS starken Truck in ganz Europa unterwegs. Der 56-Jährige ist Fahrer der Gosbacher Speditionsgesellschaft, kurz GSG, die sich auf Transporte mit Überbreite „unter Plane“ spezialisiert hat. Und einen Spezialauftrag hat auch Hohnecker: Seit Mitte April sitzt er hinterm Steuer seines nagelneuen Mercedes-Lastwagens, um nonstop 32 Länder in Europa anzufahren.

Hohnecker fährt „Party-Auflieger“ durch 32 Länder

Bis Anfang September ist er auf Achse. Die 36 000 Kilometer lange Tour führt ihn einmal quer durch den Kontinent. Das Besondere dabei: Der Süßener fährt nicht wie gewöhnlich Maschinenteile oder Pistenbullys von A nach B, dieses Mal hat er einen 13 Meter langen und 2,5 Meter breiten „Party-Auflieger“ im Schlepptau und steuert die Niederlassungen der Firma Peri aus Weißenhorn an.

