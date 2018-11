Statistik 331 Knöllchen im Jahr 2017 verteilt

Bad Überkingen / Von Ralf Heisele

Keine bloße Aneinanderreihung von Zahlen, sondern eine aufschlussreiche Datensammlung ist der Verwaltungsbericht, den Bürgermeister Matthias Heim jüngst dem Bad Überkinger Gemeinderat vorgelegt hat. Auf 24 Seiten hat Elke Anton vom Hauptamt wichtige Fakten und Ereignisse des Jahres 2017 zusammengetragen.

Die Oberböhringer wird’s freuen: Der kleinste Ortsteil ist am meisten gewachsen – von 234 auf 242 Einwohner. Bad Überkingen, Hausen und Unterböhringen haben dagegen ein paar Bürger verloren, sodass unterm Strich die Einwohnerzahl um zwölf auf 3861 Bürger zurückgegangen ist. Neben den üblichen Verwaltungsvorgängen wie das Ausstellen von Personalausweisen (366 Stück), Renten-Anträge (49), Kirchenaustritte (18), Eheschließungen (26) und Gewerbeanmeldungen (30) listet der Bericht auch Zahlen der geahnten Parkverstöße auf: 331 Knöllchen verteilte der Vollzugsbedienstete, im Jahr zuvor waren es noch 394. Achtmal wurden Ordnungswidrigkeiten angezeigt – unter anderem wegen Lärm und unerlaubtem Alkoholkonsum.

Einige weitere Daten: Die Homepage der Gemeinde wurde im Schnitt 14 242-mal im Monat aufgerufen, an Spenden erhielt die Gemeinde 2017 insgesamt 13 255, 70 Euro. In Bad Überkingen sind 191 Hunde angemeldet, was der Gemeinde eine Steuereinnahme von 16 185 Euro beschert hat. 36 Bürger pflegen als Grünpaten kleinere Flächen, die der Gemeinde gehören. Und die Backhäuser in Hausen und Unterböhringen wurden 41- sowie 65- mal angeheizt.

Die Bad Überkinger Feuerwehr rückte im vergangenen Jahr zu insgesamt 49 Einsätzen aus, darunter waren ein Großbrand, zwei mittelschwere Brände und zehn Kleinbrände. Auch vier Fehlalarme gab es. Die insgesamt 95 Feuerwehrleute waren 1250 Stunden im Einsatz und retteten dabei drei Menschen.