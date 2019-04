Die Motorrad-Wallfahrt nach Ave Maria zählt zu einer der größten des Landes. Bei der 28. Auflage halten Pater Flavian und Weihbischof Renz einen bewegenden Gottesdienst.

Benzingeruch lag in der Luft, die Motoren dröhnten. Schaulustige säumten die Straßen, als die Motorradfahrer den gemeinsamen Korso von Ave Maria nach Wiesensteig, Hohenstadt, Drackenstein und wieder zurück nach Deggingen unternahmen. Wieder einmal zeigte sich, dass die Motorradwallfahrt ein ganz besonderes Ereignis ist – nicht nur für die Menschen in Deggingen und den Nachbargemeinden. Vielen Bikern war es auch in diesem Jahr eine Herzensangelegenheit, den Weg nach Ave Maria zurückzuliegen, manche nahmen eine Anfahrt von mehreren hundert Kilometern in Kauf.

Nach der Rückkehr vom Korso füllte sich die Kirche, und „Biker-Vater“ Flavian und Weihbischof Thomas Maria Renz gestalteten einen bewegenden Gottesdienst – auch dank der Gitarrengruppe Gosbach, die mit ihren Liedern wie „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ oder „Hymn (Valley’s deep and the mountains so high)“ begeisterte. „Ich bin so glücklich, wenn ich die volle Kirche sehe“, sagte Pater Flavian.

„Wir stehen alle in den Startlöchern und können es kaum erwarten“, fasste Melanie Korunn vom Organisationsteam die Vorfreude der Biker auf die Motorradsaison zusammen.Nach dem Gottesdienst segneten Pater Flavian und Weihbischof Renz die Biker und ihre Maschinen auf dem Ave-Parkplatz.

