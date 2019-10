Brigitte Göbel von der Stadtgärtnerei Ebersbach wacht über die Pflanzen in der Stadt. Sie und ihr neunköpfiges Team kümmern sich darum, dass alles grünt und blüht, die Anlagen gemäht und die Wege laubfrei sind. Mehrere Paletten Blumenzwiebeln sind in der Stadtgärtnerei an diesem Vormittag...