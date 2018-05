Finanzen 1,1 Millionen Euro für das Leben im Städtle

Wiesensteig / Sabine Graser-Kühnle

Mit einem Volumen von 1,1 Millionen Euro im Vermögenshaushalt investiert Wiesensteig so viel Geld, wie seit Jahren nicht mehr, erfuhren die Stadträte in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Gegenüber dem Planansatz vom Vorjahr mit 650 000 Euro steckt die Stadt nahezu das Doppelte in die Infrastruktur. Dagegen kann Wiesensteig im Verwaltungshaushalt nur 184 100 Euro Plus machen, die als Zuführungsrate in den Vermögenshaushalt fließen sollen. 2017 waren 317 000 Euro geplant.

Wie Verbandskämmerer Eugen Gutbrod am Ratstisch allerdings darlegte, wird das Ergebnis wohl bei erfreulichen 600 000 Euro Zuführung in dem Vermögenshaushalt liegen. Der Gemeinderat verabschiedete das Zahlenwerk unisono so, wie es vorgelegt worden ist.

Filsufer kostet am meisten

Zurück zu den Investitionen: Größter Brocken im Investitionshaushalt ist der naturnahe Umbau des Filsufers mit 450 000 Euro. 80 000 Euro sind als eine erste Rate für die Sanierung der Freibadtechnik eingestellt. Mit ersten 100 000 Euro geht die Stadt die Sanierung ihres Kanalsystems an, jährlich werden nunmehr weitere 100 000 Euro dafür bereitgehalten. Für die dringend nötigen Brückensanierungen sind 80 000 Euro eingeplant. Verpflichtungsermächtigungen sorgen in all diesen Vorhaben für die nötige Liquidität, sollte das Auftragsvolumen heuer die im Etat eingestellten Beträge übersteigen. 100 000 Euro hält Wiesensteig für die Sanierung der Bergstraße vor, damit geht die Verwaltung von der sogenannten „kleinen Lösung“ zur Hangabsicherung aus. Weitere größere Kostenstellen für dieses Jahr sind der Einbau eines Ölabscheiders im Bauhof und die Sanierung des Schachts in der Westerheimer Straße.

Auf der Einnahmenseite rechnet Wiesensteig neben der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt mit Grundstückserlösen von knapp 135 000 Euro. Die Finanzmittel genügen für die anstehenden Investitionen jedoch trotzdem nicht. Obendrein sind noch knapp 520 000 Euro Schulden zu tilgen. Die will die Stadt ab diesem Jahr mit jährlich knapp 85 000 Euro abbauen. Wiesensteig muss also aus den Rücklagen zuschießen: 300 300 Euro.

Auch im Verwaltungshaushalt steigen die Ausgaben mit einem Plus von 165 000 Euro gegenüber dem Vorjahr erheblich auf 1,43 Millionen Euro. Insgesamt ist dieser Teil des Wiesensteiger Haushalts mit 5,49 Millionen Euro jedoch ausgeglichen, führte Gutbrod aus. Für die höheren Unterhaltungskosten macht Gutbrod unter anderem die Kanalsanierungen verantwortlich, die in diesem Haushalt mit rund 80 000 Euro zu Buche schlagen. Aus diesem Grund rechnet der Kämmerer auch mit einer möglichen Anpassung des Wasserzinses für das nächste Jahr. Aber auch für die Umstellung auf die Doppik ab 2019 sind in diesem Haushalt Anschaffungen vorgesehen. Für die Unterhaltung von Feldwegen sind 60 000 Euro eingestellt. Die Umlagen zur Gewerbesteuer, Finanzausgleich und für den Kreis steigen außerdem leicht an. Die Einnahmeseite ist dennoch erfreulich: So kann Wiesensteig aus dem Anteil der Einkommensteuer ein Plus von 192 000 Euro verbuchen, die Gewerbesteuer schlägt mit 450 000 Euro ebenfalls mit 50 000 Euro mehr zu Buche. Bei der Kleinkindbetreuung, konnte der Abmangel um 60 000 Euro auf 230 000 Euro verringert werden, zudem machen sich um 69 000 Euro höhere Zuweisungen des Landes spürbar positiv bemerkbar.