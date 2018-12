Großeinsatz 15 Shisha-Bars im Visier des Zolls

Kreis Göppingen / Dirk Hülser

88 Fahnder des Hauptzollamts kontrollieren in einer dreitägigen Aktion 60 Betriebe vom Bodensee bis Göppingen. Im Landkreis waren 15 Bars im Fokus.

Erstmals ist das Ulmer Hauptzollamt mit einer großen, dreitägigen Aktion gegen Shisha-Bars vorgegangen. Von Friedrichshafen bis Göppingen haben 88 Fahnder 60 Bars und Verkaufsgeschäfte sowie 120 Personen überprüft. Insgesamt wurden 24 Strafverfahren eingeleitet und 200 Kilogramm Tabak beschlagnahmt.

„Das war jetzt einfach mal ein Aufschlag“, sagte am Dienstag der Pressesprecher des Zollamts, Hagen Kohlmann. „Wir waren an allen Hotspots unterwegs. Das wird uns künftig öfter beschäftigen.“ Rund ein Viertel der kontrollierten Bars und Verkaufsgeschäfte habe sich im Landkreis Göppingen befunden, vier Objekte in der Stadt Göppingen. Alleine gegen die Inhaber dieser vier Betriebe seien Verwarnungsgelder in Höhe von 700 Euro verhängt worden, sagt Kohlmann.

Auch Steuerdelikte und die Bekämpfung von Schwarzarbeit im Fokus

Schwerpunkte der Kontrollen seien die Einhaltung tabakrechtlicher sowie sozialversicherungs- und ausländerrechtlicher Vorschriften gewesen. Es ging also um Steuerdelikte sowie um die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung. Es seien mehrere Verstöße gegen Sofortmelde- und Aufzeichnungspflichten aufgedeckt worden, außerdem bestehe in mehreren Fällen der Verdacht auf Arbeiten ohne Arbeitserlaubnis. Bei einer Person haben die Zöllner einen Schlagring gefunden.

Kohlmann schildert, was aus Sicht des Zolls an Shisha-Bars besonders problematisch ist: Immer wieder würden die Tabakpackungen geöffnet, sei es, um Tabak zu mischen oder um Kunden probieren zu lassen. „Das ist verboten und erfüllt den Tatbestand der Steuerhinterziehung“, erläutert der Pressesprecher. „Es muss immer mit Steuerbanderole verkauft werden. Wenn ich die Verpackung ändere, ist das ein Steuerdelikt.“ Sei an einer Verpackung lediglich die Banderole beschädigt, aber es wurde nichts verkauft oder vermischt, handele es sich immerhin noch um eine Ordnungswidrigkeit. Für Kohlmann ist aber klar: „Die Bars wissen, dass sie das nicht dürfen.“

In einigen Bars sei auch geschmuggelter Tabak unter den versteuerten gemischt worden, das sei jedoch nur in Einzelfällen vorgekommen.