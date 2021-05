Zwei sogenannte Maischerze, die strafrechtliche Ermittlungen nach sich ziehen, meldete die Polizei am Sonntag. In Bad Boll hatten Polizeibeamte in der Mainacht gegen 23.15 Uhr beobachtet, wie drei Mädchen im Erlengarten versuchten, ein Verkehrszeichen abzuschrauben. Beim Anblick der Polizei flücht...