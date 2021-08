In der Ludwig-Dörfler-Galerie gab es fast durchweg sanfte Töne mit dem Autoharp-Spieler und Sänger Alexandre Zindel zu hören. Mit seiner Kastenzither, deren Funktionsweise er dem Publikum näher erklärte, erinnerte er auch an die Carter Family, der auch Johnny Cashs Ehefrau June entstammte. Zum Repertoire dieser für die Country-Musik in den USA wichtigen Musikerfamilie gehörte das erste Lied am frühen Nachmittag: „Wildwood Flower“. Es...