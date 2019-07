Ein 49-jähriger Mann ist am Samstag bei Rosenberg im Kreis Ansbach Opfer eines Gewaltdelikts geworden.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, hatte der 49-Jährige nach bisherigem Ermittlungsstand am Samstag gegen 9 Uhr einen Unbekannten beobachtet, der sich am Ortsrand des Rügländer Ortsteils Rosenberg an seinem Fahrzeug zu schaffen machte. Daraufhin hatten sich die beiden Männer gestritten.

Geraume Zeit später wurde der 49-Jährige tot auf einem Feld außerhalb von Rosenberg aufgefunden. Zudem wurden die Kennzeichen des Fahrzeugs des Toten gestohlen.

Ermittlungen der SOKO Rosenberg führen zur Lösung des Falls

Die Ansbacher Kriminalpolizei gründete zur Aufklärung des Verbrechens die rund 25-köpfige Sonderkommission SOKO Rosenberg. Nach umfangreichen Spurensicherungs- und Fahndungsmaßnahmen - bei denen mit Polizeihubschrauber, Personensuchhunden und Unterstützungskräften nahegelegene Wald- und Feldwege abgesucht wurden - sowie der Obduktion des Toten und intensiven Ermittlungen scheint die Tat nun geklärt zu sein.

Weitere Einzelheiten werden am heutigen Montag in einer gemeinsamen Pressekonferenz des Polizeipräsidiums Mittelfranken und der Ansbacher Staatsanwaltschaft um 14 Uhr in der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach bekannt gegeben.

Das könnte dich auch interessieren:

Toter in Rainau-Buch 19-Jähriger ertrinkt in Stausee: Polizei gibt weitere Details zum Vorfall bekannt Die Polizei hat keine Hinweise auf Fremdverschulden im Fall des im Bucher Stausee ertrunkenen Mannes.